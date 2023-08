PayPal introduit son propre stablecoin, PayPal USD, adossé au dollar américain. Le géant sera-t-il inquiété par les autorités ?

Trois ans, ou presque, après que PayPal a commencé à prendre en charge les crypto-monnaies dans les comptes des utilisateurs américains, l’entreprise lance son propre stablecoin adossé au dollar américain. PayPal USD, c’est son nom, est “100 % soutenu par des dépôts en dollars américains, le trésor américain à court-terme et des équivalents en cash.” L’entreprise avait confirmé “explorer [l’idée d’] un stablecoin” en janvier de l’année dernière, lorsqu’un développeur avait découvert du code et des images faisant référence à un “PayPal Coin” dans son app. La plateforme avait alors déclaré qu’elle travaillerait avec les régulateurs concernés “si et lorsqu’elle sera prête à aller plus loin”.

PayPal introduit son propre stablecoin, PayPal USD, adossé au dollar américain

Dans son annonce, PayPal explique que son coin est un jeton frappé sur la blockchain Ethereum par la Paxos Trust Company, laquelle tombe sous la supervision du Département des Services Financiers de l’État de New York (NYDSF). L’entreprise avait aussi obtenu une BitLicense, autrement dit une licence professionnelle pour les activités autour des monnaies virtuelles, auprès du NYDSF en juin 2022.

Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des coins PayPal USD pour 1 $ l’unité. Ils peuvent envoyer ces coins à d’autres utilisateurs en tant que paiement ou les utiliser pour acheter des biens ou des services en sélectionnant l’option pendant le processus d’achat. Ils peuvent aussi transférer des PayPal USD vers des wallets externes compatibles ou les convertir dans d’autres crypto-monnaies de leur compte vers ou depuis le stablecoin.

Le géant sera-t-il inquiété par les autorités ?

Comme Reuters le précise, les autorités avaient plutôt, par le passé, étouffé les tentatives par les géants de la tech d’introduire leur propre stablecoin. Meta, par exemple, avait passé deux années à préparer le lancement d’un tel stablecoin, mais le projet avait échoué après plusieurs reports à cause des craintes des régulateurs, y voyant là une nouvelle possibilité pour le blanchiment d’argent et autres opérations malveillantes. Ian Katz, l’un des responsables de Capital Alpha Partners, déclarait à Reuters que PayPal USD pourrait très bientôt attirer l’attention de la Réserve Fédérale et de la Securities and Exchange Commission (SEC). Pour l’heure, PayPal s’attèle à déployer cette nouvelle monnaie et toutes les fonctionnalités liées à celles et ceux qui vivent aux États-Unis.