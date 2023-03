PayPal propose désormais l’authentification via passkey aux utilisateurs Android américains

PayPal étend l'accès aux connexions via passkey aux utilisateurs Android américains, avec certaines limitations, à l'heure actuelle.

PayPal étend l’accès aux connexions via passkey aux utilisateurs Android résidant aux États-Unis, pour peu qu’ils utilisent le site web sur le navigateur Google Chrome. La plateforme avait introduit cette méthode de connexion sur les ordinateurs et tablettes Apple fonctionnant sous macOS Ventura et iPadOS 16 en octobre dernier. Google n’avait pas encore proposé de compatibilité stable pour Android et Chrome à ce moment, mais PayPal s’était engagé à fournir cette option alternative aux mots de passe sur les autres plateformes et dans d’autres pays.

PayPal étend l’accès aux connexions via passkey aux utilisateurs Android américains

En décembre dernier, les passkeys arrivaient sur la version stable de Chrome. Aujourd’hui, PayPal tient donc sa parole, avec certaines limitations pour le moment. Cette nouvelle option de connexion n’est pas encore disponible via l’application Android dédiée de la plateforme et les utilisateurs ne peuvent en profiter que s’ils passent par Chrome sur un appareil fonctionnant sous Android 9 ou ultérieur.

Cette nouvelle technologie d’authentification permet aux utilisateurs d’accéder aux sites et services qui la prennent en charge sans devoir saisir leur nom d’utilisateur et leur mot de passe. Bien qu’ils puissent tout à fait utiliser l’authentification biométrique pour ce faire, ce n’est pas la même chose que la technique actuelle de connexion qui vient remplir automatiquement les champs demandés une fois la reconnaissance faciale ou digitale réussie. Cette technologie crée une paire de clefs chiffrées, une publique et une privée, qui sont associées à un compte utilisateur. Les apps et services qui prennent en charge les passkeys utilisent la clef publique pour confirmer l’identité d’une personne en la faisant correspondre à la clef privée qui, elle, reste sur l’appareil de l’utilisateur. Comme The Verge le précise, certains gestionnaires de mots de passe peuvent désormais aussi synchroniser les passkeys entre les appareils.

Avec certaines limitations, à l’heure actuelle

Pour activer les passkeys pour PayPal sur Android, les utilisateurs éligibles doivent se connecter une fois de manière “normale” sur un navigateur Chrome. Ensuite, l’option “créer une passkey” apparaîtra et ils seront invités à vérifier leur identité via une mesure biométrique ou le code de leur téléphone. Une fois la configuration terminée, ils n’auront plus à saisir leur identifiant ou leur mot de passe pour se connecter et réaliser leurs transactions avec PayPal sur Chrome. Les passkeys proposent aussi une sécurité renforcée globale dans la mesure où elles sont immunisées au phishing. Et puisque l’une des paires de clefs reste sur l’appareil de l’utilisateur, les informations de connexion de ce dernier ne seront pas compromises dans l’éventualité d’une fuite de données de l’app ou du service en question.