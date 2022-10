Aux États-Unis, PayPal prend déjà en charge les passkeys

PayPal déjà compatible avec les passkeys aux États-Unis. Une option qui devrait arriver début 2023 en France.

PayPal a commencé à déployer les passkeys pour les utilisateurs des États-Unis, le jour même où Apple introduit la technologie dans ses ordinateurs et tablettes avec macOS Ventura et iPadOS 16. Cela signifie que les Américains qui le souhaitent pourront se connecter à leur compte PayPal sans saisir leurs identifiants, pour pouvoir payer plus rapidement encore.

PayPal déjà compatible avec les passkeys aux États-Unis

PayPal explique que l’option sera d’abord disponible aux utilisateurs sur iPhone, iPad et Mac, mais que d’autres plateformes seront prises en charge par la suite. Google avait déployé les passkeys pour Android et Chrome au début du mois et lancera une version stable, ainsi qu’une API pour les apps Android natives plus tard cette année. PayPal rendra aussi les passkeys disponibles dans d’autres pays, dont la France, au début de l’année 2023.

Une option qui devrait arriver début 2023 en France

Les passkeys utilisent vos données biométriques pour vous authentifier, mais le processus est différent de la reconnaissance d’empreintes digitales ou faciale pour remplir automatiquement les champs sur les formulaires de connexion. Avec les passkeys, vous devenez l’identifiant. Lorsque vous activez l’option pour une app, une paire de clefs crypto est créée, associée à votre compte. L’une de ces clefs est publique, elle est conservée par les apps et services pour confirmer votre identité. L’autre est privée et n’est stockée que sur vos appareils, les hackers ne pouvant donc vous les voler s’ils s’introduisent sur les serveurs des apps que vous utilisez. Les apps et services qui prennnent en charge les passkeys comparent ensuite la clef publique qu’ils ont avec votre clef privée pour s’assurer que c’est bien vous qui vous connectez.

Vous pouvez activer la fonctionnalité en vous connectant sur votre compte depuis un navigateur sur desktop ou mobile – avec votre identifiant et votre mot de passe – et en choisissant “Create a passkey”. Ue fois authentifié via Apple Face ID ou Touch ID, votre passkey sera générée automatiquement. Et dans la mesure où les passkeys sont synchronisées avec le Trousseau iCloud, la procédure n’est à réaliser qu’une seule fois. Si vous vous connectez sur votre compte sur un autre appareil qui n’a pas encore de passkey, vous aurez la possibilité de générer un QR Code après avoir saisi votre identifiant. Vous pouvez scanner ce QR Code avec un iPhone compatible avec les passkey pour vous connecter.