Meta lance une expérience VR sur le thème de l'UFC dans Horizon Worlds. Cela permettra-t-il de faire croître la base d'utilisateurs ?

Meta s’est associé à l’UFC pour proposer les arts martiaux mixtes (MMA) en réalité virtuelle (VR) dans Horizon Worlds. Elle a fait cette annonce dans un post sur son Blog Quest. Cette expérience, qui sera lancée en novembre, permettra aux abonnés UFC Fight Pass, via Xtadium et YBVR, de regarder du MMA en 4K et à 180° dans Horizon Worlds. “Profitez de l’action seul ou avec des amis et changez les angles de caméra pendant le combat pour obtenir la meilleure vue dans chaque affrontement”, peut-on notamment lire.

Les utilisateurs pourront aussi discuter de l’UFC avec les autres utilisateurs de Horizon Worlds, découvrir une version virtuelle de l’octogone et participer à des jeux en solo ou à plusieurs pour gagner des récompenses à débloquer et tenter de devenir un “Hall of Famer” de l’UFC.

Cette nouvelle expérience est l’une des nombreuses manières grâce auxquelles Meta tentent d’attirer les utilisateurs sur Horizon Worlds. Récemment, la firme de Menlo Park introduisait les Quêtes pour encourager les utilisateurs à revenir sur le site, avec, notamment, des mini-jeux comme Giant Paddle Mini Golf, Arena Clash et Bad Roommates. Elle a aussi, il y a peu, lancé Rumble World, le premier de plusieurs jeux Horizon Worlds next-gen, avec des graphismes améliorés et un gameplay plus complexe.

Cela permettra-t-il de faire croître la base d’utilisateurs ?

Meta déclarait par ailleurs avoir choisi l’UFC à cause de “l’engagement et la passion de son public”, précisant que les fans apprécient non seulement les combats, mais aussi le partage avec les autres fans. “Nous avons testé cette technologie avec succès durant plusieurs événements MMA l’année dernière, et aujourd’hui, nous allons plus loin”, expliquait le responsable du contenu de la MMA, Craig Borsari. “Nous ne faisons actuellement qu’égratigner la surface de ce que nous pouvons faire avec cette technologie pour créer un plus grand engagement des fans et faire croître ce sport.”

Le choix de l’UFC est aussi tout à fait logique pour Meta quand on connait l’intérêt de son PDG, Mark Zuckerberg, pour ce sport. Quoi qu’il en soit, le sport en direct peut être un bon moyen d’attirer de nouveaux utilisateurs sur un service qui peine à trouver ses marques. Il sera aussi intéressant de voir sir Meta ajoute d’autres sports. À suivre !