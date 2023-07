Super Rumble est le premier d'une longue liste de jeux next-gen pour Horizon Worlds. Sera-ce suffisant pour lancer enfin le métavers de Meta ?

Meta a lancé tout récemment un nouveau jeu pour Horizon Worlds baptisé Super Rumble, et celui-ci ne ressemble à rien de ce qui existe actuellement pour l’application sociale de réalité virtuelle. Connu sous le nom Titanborne, Super Rumble est le premier jeu du studio maison Ouro Interactive. Celui-ci devrait aussi lancer une nouvelle ère pour la plateforme, avec des expériences offrant de meilleurs graphismes et un gameplay plus complexe. Vishal Shah, vice-président du Métavers chez Meta, qualifiait ce jeu de tir de “plus qu’un nouveau monde”, y voyant là “la nouvelle génération de Horizon Worlds” auprès de Janko Roettgers de Lowpass.

Et d’après Janko Roettgers, celles et ceux qui ont pu jouer à la bêta semblaient “abasourdis par le niveau de fidélité offert par le jeu”. Ceci, apparemment, parce qu’il a été conçu en important des objets, éléments et autres textures, ce qui n’était pas possible auparavant. Vishal Shah expliquait que Meta a réécrit toute la technologie sous-jacente de sa plateforme pour pouvoir prendre en charge des jeux haute qualité et permettre aux développeurs d’importer des éléments créés par des outils tiers. L’entreprise aurait donné à Ouro et quelques partenaires la possibilité d’utiliser la fonctionnalité d’import pour pouvoir développer de nouveaux jeux Horizon Worlds qui arriveront dans les six mois à venir.

Vishal Shah expliquait à Lowpass que l’équipe métavers de l’entreprise travaille sur des améliorations pour Horizon Worlds depuis un an. “Avec les clients qui arrivent sur Horizon, nous voulons nous assurer qu’il y a beaucoup de contenu attrayant disponible dès le premier jour. Nous allons peupler l’écosystème, le compléter avec des choses que nous avons conçues en interne et avec du contenu réalisé par des studios externes avec lesquels nous travaillons.”

En plus de concevoir une version améliorée de la plateforme, l’équipe horizon développe aussi, semble-t-il, une application mobile. Elle en aurait même finalisé une l’année dernière, mais, non contente du résultat, elle a décidé de la refaire entièrement. Super Rumble sera l’un des premiers titres disponibles lorsque cette app mobile sortira et Vishal Shah indique que le cross-plateform sera de la partie.

Une application mobile avec cross-plateform pourrait aider Meta à atteindre un nouveau public qui ne peut pas ou ne veut pas investir dans un casque de réalité virtuelle. L’unité en charge de la VR chez Meta, Reality Labs, a enregistré une perte d’exploitation de 3,7 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2023. Au total, cette division a perdu 21 milliards de dollars depuis le début de l’année 2022 et abandonné plusieurs projets l’année dernière. Une application mobile rendre Horizon Worlds plus accessible, ce qui devrait aider les revenus à progresser.

L’équipe de Vishal Shah travaille aussi sur d’autres améliorations pour la plateforme, notamment en investissant dans des outils d’IA générative pour la création. L’objectif est de donner aux créateurs la possibilité de bâtir de nouveaux mondes même s’ils ne savent pas utiliser d’outils 3D professionnels. Nul ne sait, à ce stade, quand l’application mobile ou ces outils d’IA générative seront disponibles. Patience !