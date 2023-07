Meta a connu son meilleur trimestre depuis 2021 (malgré des pertes records sur le métavers)

Meta a connu son meilleur trimestre depuis 2021. Le géant poursuit l'accomplissement de sa vision sur le métavers.

Meta a connu son meilleur trimestre financier depuis 2021, même si le géant continue de perdre énormément d’argent avec le métavers. Et l’entreprise s’attend à en perdre encore davantage pour l’année à venir.

Reality Labs, la division de Meta dédiée aux projets de réalités virtuelle et augmentée, a perdu pas moins de 3,7 milliards de dollars durant le deuxième trimestre 2023 et généré seulement 276 millions de dollars de revenus, selon le dernier rapport financier de l’entreprise. Et cette dernière va augmenter ses dépenses dans le métavers pour accélérer. La directrice financière, Susan Li, déclarait que Meta s’attend à ce que les pertes de Reality Labs “augmentent beaucoup” par rapport à l’année dernière – elle avait perdu plus de 13 milliards de dollars à ce moment-là -.

Le PDG, Mark Zuckerberg, a tenté de minimiser la signification de ces pertes : “Nous restons totalement engagés dans notre vision du métavers”, expliquait-il durant la réunion. Et quand on l’interrogeait sur les détails de ces dépenses, il évoque le futur casque Quest 3, qui devrait être lancé durant un événement Meta Connect en septembre prochain. “Il s’agira du plus gros casque que nous avons lancé depuis 2020.” Et d’ajouter “Il y a simplement énormément de dépenses liées à la mise sur le marché de ce produit.”

Outre le métavers, le trimestre fut riche pour Meta, qui rapporte 32 milliards de dollars de revenus, en augmentation de 11 % par rapport à l’année dernière. Mark Zuckerberg citait les Reels, qui génèrent 200 milliards de vues par jour sur Facebook et Instagram, grâce, notamment, aux recommandations propulsées par l’IA. Le récent lancement de Threads et la sortie du grand modèle de langage Llama 2 n’y sont pas non plus étrangers.

Bien que les premiers rapports indiquaient que l’engagement envers Threads avait sensiblement diminué depuis son lancement, Mark Zuckerberg expliquait que la firme de Menlo Park constatait aujourd’hui “davantage de gens qui y reviennent chaque jour que ce à quoi je m’attendais”. Il voit même l’app atteindre un jour des “centaines de millions” d’utilisateurs.

Meta a aussi confirmé que les licenciements, qui ont conduit l’entreprise à se séparer de plus de 20 000 employés depuis l’automne dernier, sont “pratiquement finalisés”. Mark Zuckerberg avait qualifié l’année 2023 d'”année de l’efficience” pour Meta, en faisant fondre sa masse salariale et en réorganisant grandement sa structure interne. Il donnait pour exemple le lancement de Threads, supervisé par une équipe relativement restreinte, preuve que les “changements” culturels chez Meta fonctionnent.

Mark Zuckerberg n’a cependant pas donné de détails quant à la date à partir de laquelle les dépenses de l’entreprise sur le métavers commenceront à payer. “C’est un pari sur le très long terme”, déclarait-il. “Vous savez, je comprends l’inconfort que peuvent ressentir de nombreux investisseurs. Je veux dire, je ne peux pas vous garantir que j’aurai raison avec ce pari, mais je pense que c’est la direction vers laquelle le monde s’engage.”