Threads ajoute (enfin) un fil chronologique, la plateforme de Meta s'arme pour concurrencer Twitter.

Threads est encore très jeune et, à ce titre, la plateforme a encore beaucoup à faire pour venir concurrencer les géants en place, que ceux-ci aient le vent en poupe ou qu’ils battent quelque peu de l’aile, comme c’est le cas aujourd’hui pour Twitter. Cette situation donne d’ailleurs actuellement des ailes à la plateforme de Meta, qui multiplie les efforts pour tenter de récupérer un maximum d’utilisateurs. Et cela se traduit aujourd’hui par l’introduction d’une fonctionnalité très attendue.

Threads ajoute (enfin) un fil chronologique

Threads va devenir bien plus utilisable à tout un chacun maintenant que Meta a commencé à déployer la possibilité de profiter d’un fil chronologique des publications pour les comptes que vous suivez. De nombreux observateurs déclaraient qu’il s’agissait là d’une fonctionnalité de la plus haute importance pour que Threads puisse vraiment concurrencer Twitter, proposant ainsi une source d’informations en temps réel.

Mais alors que le propriétaire de Twitter X continue de réduire son app en lambeaux, Threads cherche à devenir une destination plus viable, et plus fiable pour celles et ceux qui cherchent à suivre l’actualité et avoir les dernières informations en quasi temps réel. Il vous faudra disposer de la dernière version en date de Threads pour pouvoir profiter de ce fil chronologique. Dans la mesure où le déploiement s’effectue graduellement, vous devrez peut-être patienter un peu avant d’y avoir droit.

La plateforme de Meta s’arme pour concurrencer Twitter

Mark Zuckerberg a annoncé le déploiement de cette fonctionnalité sur sa chaîne Instagram. Adam Mosseri, directeur d’Instagram, déclarait il y a quelque temps que l’option était en développement. Le PDG de Meta ajoutait que Threads avait aussi gagné une autre fonction très importante, les traductions. Mark Zuckerberg terminait enfin en déclarant qu’il y avait bien d’autres nouveautés à venir, y compris, espérons-le, la possibilité de publier sur Threads depuis le web, les messages directs, une amélioration de l’accessibilité, une meilleure recherche et une expérience à la TweetDeck.