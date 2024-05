Enfin une recherche efficace dans les discussions Threads grâce à l’onglet “récent”

La modification sera particulièrement bénéfique, car l'algorithme de l'application fait souvent remonter des publications vieilles de plusieurs jours. De quoi pique ta curiosité, n'est-ce pas ?

Tl;dr Threads se rapproche d’être une source d’actualités en temps réel.

L’appli introduit une possibilité de rechercher des publications par récence.

Adam Mosseri, responsable de Instagram, a annoncé cette nouvelle fonctionnalité.

Meta, la maison mère, ne souhaite pas que Threads devienne une plateforme d’actualités.

Threads, un nouveau concurrent pour l’information en temps réel ?

L’application Threads, jusqu’ici méconnue du grand public, pourrait bien devenir un outil précieux pour consulter des informations en temps réel. Elle lance enfin une fonctionnalité permettant de rechercher des posts par ordre de récence, après avoir testé cette option le mois dernier.

Une volonté d’être plus pratique et pertinent

Adam Mosseri, d’Instagram, l’a révélé dans une mise à jour : “Pour faciliter la recherche de contenus opportuns et pertinents sur Threads, nous introduisons un onglet Récent pour vos recherches.” Les résultats de cette recherche continuent d’être évalués en termes de qualité, mais peuvent désormais être affichés dans un ordre chronologique.

Des attentes utilisateurs récompensées

De nombreux utilisateurs attendaient cette modification avec impatience, espérant que l’application de Meta puisse un jour devenir une source d’actualités instantanées comme le permet Twitter. La possibilité de rechercher des sujets et des mots-clés pour trouver les résultats les plus récents est essentielle pour obtenir des détails et commentaires à jour sur l’actualité, les sports et toute autre chose se déroulant en temps réel.

Un futur incertain pour Threads

Néanmoins, Meta a clairement indiqué ne pas souhaiter que Threads soit uniquement associé à l’information. Ainsi, la société décourage activement les contenus politiques et Mosseri a avoué ne pas vouloir “encourager” les actualités sur Threads. Il faut noter aussi que l’algorithme par défaut “pour vous” de Threads est connu pour afficher des posts vieux de plusieurs jours, des histoires personnelles aléatoires et d’autres contenus qui ne sont pas exactement opportuns.

En outre, le nouveau filtre de récence de Threads ne garantit pas une visibilité totale. Comme le souligne Mosseri, Meta continue de masquer dans les résultats de recherche un nombre indéfini de posts qui ont été “évalués pour leur qualité”. Néanmoins, cette option devrait rendre la recherche d’informations pertinentes moins frustrante.