Meta expérimente le partage de contenu d’Instagram vers Threads

L'entreprise a également expérimenté les publications croisées depuis Facebook.

Tl;dr Meta teste une nouvelle option d’engagement sur Threads.

La fonction de partage de photos d’Instagram vers Threads est en cours d’essai.

Meta expérimente plusieurs fonctionnalités pour accroître l’utilisation de Threads.

Certains créateurs reçoivent des bonus pour des posts performants sur Threads.

Meta mise sur le partage croisé pour dynamiser Threads

Dans une tentative pour dynamiser Threads, la plate-forme dédiée aux partages privés, Meta explore de nouvelles voies. La dernière en date : la compagnie teste la “possibilité de cross-poster des photos depuis Instagram vers Threads” comme l’ont récemment signalé certains utilisateurs selon TechCrunch.

Instagram et Threads, une collaboration renforcée

Le partage croisé de photos d’Instagram vers Threads est actuellement en phase d’expérimentation. Cette option, qui ne serait “pas obligatoire”, permettrait aux utilisateurs de partager automatiquement leurs nouvelles publications photos sur leur compte Threads, renforçant ainsi l’interaction entre ces deux plateformes.

Stimuler la popularité de Threads

Avec une base utilisateurs de 150 millions à l’heure actuelle, Meta cherche à booster la croissance de Threads en testant différentes fonctionnalités. Parmi les expérimentations notables, le cross-posting depuis Facebook vers Threads ou encore la promotion des publications de Threads directement sur les fils d’actualités Facebook et Instagram. Une stratégie claire pour augmenter la visibilité de l’application, indépendamment de l’utilisation effective par le public.

La stratégie des incitations financières

En plus de renforcer les interactions entre ses différentes plateformes, Meta cherche à engager davantage ses créateurs. Comment ? En les récompensant par des “bonus pour des posts performants sur Threads”. Une manière pour Meta d’encourager ses utilisateurs à être plus actifs sur l’application et ainsi stimuler sa croissance.

Alors, cette nouvelle fonctionnalité d’Instagram à Threads sera-t-elle un catalyseur de croissance pour Threads ? Seul l’avenir nous le dira.