Meta vous incite à plonger dans la réalité virtuelle à bord d’un avion, sans tenir compte de vos voisins de siège

Qui aurait pensé que les voyages en avion pourraient devenir encore plus pénibles ? Est-ce possible de les rendre plus supportables ?

Tl;dr Meta lance la fonction “Mode Voyage” sur ses casques Quest 2 et 3.

Le mode reste stable, même orienté vers l’extérieur de l’avion.

Le partenariat avec Lufthansa propose des contenus personnalisés.

Meta prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres moyens de transport.

Une nouvelle dimension dans les voyages aériens

Le géant de la technologie, Meta, a annoncé le lancement d’une nouvelle fonction appelée “Mode Voyage” pour ses casques de réalité virtuelle Quest 2 et 3. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de profiter de ces appareils pendant un vol, apportant un divertissement de pointe dans un espace confiné.

La stabilité de l’expérience, un enjeu clé

Selon Meta, l’entreprise a “spécialement optimisé” ses algorithmes pour que l’expérience reste stable, même si l’utilisateur dirige son regard vers l’extérieur de l’avion. Les utilisateurs peuvent tester le “Mode Voyage” en visitant la section des fonctionnalités expérimentales dans les paramètres. Il suffit d’un clic pour activer ou désactiver cette fonction.

Le partenariat avec Lufthansa

En outre, la collaboration entre Meta et Lufthansa va permettre de proposer des casques Quest 3 équipés de contenus et de divertissements personnalisés sur certaines classes Affaires. Comme toujours, l’accès à un espace dédié dans un avion implique un coût élevé. Cependant, il convient de noter que l’utilisation de ces appareils pourrait potentiellement empiéter sur l’espace du passager voisin.

Expansion aux autres moyens de transport

Fait intéressant, bien que la fonctionnalité ait été initialement introduite pour les vols, Meta envisage d’étendre le “Mode Voyage” à d’autres modes de transport, tels que les trains. L’ambition de Meta est de repousser les limites de l’expérience utilisateur, en transformant chaque voyage en une nouvelle aventure virtuelle.