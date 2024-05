La plateforme Threads de Meta s’offre son clone de Tweetdeck

Vous pouvez configurer des colonnes épinglées qui se mettent à jour automatiquement pour suivre des recherches, des sujets et des comptes spécifiques. Avez-vous déjà essayé cette fonctionnalité ?

Tl;dr Meta teste les flux personnalisés pour Threads.

Le test permet de suivre plusieurs sujets et comptes simultanément.

La nouvelle fonctionnalité rappelle Tweetdeck.

Les retours des utilisateurs aideront à perfectionner l’outil.

Threads de Meta : une innovation majeure à l’horizon

Un vent nouveau souffle sur l’internet avec Threads, la version web de Meta. Des modifications majeures sont en cours d’élaboration, avec un potentiel énorme pour renforcer sa praticité.

La révolution des flux personnalisés

La société a en effet décidé de lancer une série de tests pour instaurer des flux personnalisés au sein de cette plateforme. S’inspirant du modèle de Tweetdeck, ces flux seront un outil puissant pour les utilisateurs qui souhaitent suivre plusieurs sujets, recherches et comptes en une seule vue.

Certains auront la possibilité de créer des “colonnes épinglées” qui mettront en lumière des mises à jour autour de thèmes spécifiques, de tags, de comptes ou de termes de recherche. Les colonnes pourront également se rafraîchir automatiquement avec du nouveau contenu. Meta envisage actuellement de soutenir “jusqu’à 100 colonnes différentes” selon un porte-parole, bien que ce nombre puisse varier au fur et à mesure de l’évolution des tests.

Amélioration de l’expérience utilisateur

Cette initiative ambitieuse fait écho à l’application de bureau Tweetdeck, largement appréciée par les utilisateurs assidus de Twitter. Aujourd’hui dénommée X Pro, elle n’est toutefois accessible qu’aux abonnés payants de X.

Vers une source d’information en temps réel

Threads s’affirme comme une source de plus en plus fiable d’informations en temps réel. Afin de permettre aux utilisateurs de suivre de multiples flux à la fois, la plateforme a également introduit un onglet “récent” et des sujets tendances dans la recherche. Cela pourrait remédier aux plaintes récurrentes concernant le fil algorithmique “pour vous” de Threads, qui avait la fâcheuse habitude de faire remonter un mélange aléatoire de publications datant de plusieurs jours et d’histoires personnelles atypiques d’utilisateurs sans lien.

La société, sollicitant des retours d’utilisateurs afin de peaufiner ces changements, n’a cependant pas précisé combien de personnes participeront au test initial de cette fonctionnalité. Néanmoins, l’on sait qu’elle a par le passé souvent déployé des mises à jour majeures de Threads à une petite poignée d’utilisateurs avant de les étendre à un public plus large.