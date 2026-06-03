Apple Wallet prépare une petite révolution pour les paiements entre amis

Une photo, un calcul automatique et un paiement instantané : Apple veut fluidifier les remboursements.

Tl;dr iOS 27 devrait ajouter dans Apple Wallet une fonction pour partager automatiquement une addition à partir d’une photo de reçu.

Le système calculera la part de chacun avec taxes et pourboires, puis permettra d’envoyer des demandes de paiement via Apple Cash et Apple Watch.

Apple préparerait aussi la numérisation complète des cartes et billets physiques pour renforcer son écosystème financier face à la concurrence.

Apple Wallet s’apprête à évoluer avec iOS 27

Dans quelques jours, la conférence annuelle WWDC 2026 lèvera le voile sur les nouveautés d’iOS 27. Parmi les fonctionnalités très attendues, une amélioration significative du partage de note devrait faire son apparition au sein de l’application Apple Wallet. Selon un rapport révélé par Bloomberg, cette option inédite permettra bientôt aux utilisateurs de simplifier la répartition d’une addition entre plusieurs personnes.

Un partage de facture automatisé et intuitif

Concrètement, il suffira de photographier un reçu depuis son iPhone : chaque article pourra être assigné à un participant différent. Le système se chargera alors de calculer automatiquement le montant dû par chacun, taxes et pourboires inclus – une précision qui intéressera sans doute davantage les Américains que les Européens. Pour finaliser le règlement, il sera possible de générer des demandes de paiement directement liées à Apple Cash, rendant le transfert d’argent presque instantané. Et signe des temps, l’approbation des paiements pourra même se faire directement depuis une Apple Watch, facilitant l’opération au poignet.

L’offensive continue d’Apple dans la finance digitale

Depuis l’introduction remarquée d’Apple Pay en 2014, le géant californien n’a cessé d’enrichir son écosystème financier. Après l’arrivée de fonctionnalités comme Apple Cash, ou encore le récent « Tap to Cash », un dispositif lancé sous iOS 18 permettant d’échanger de l’argent en rapprochant simplement deux appareils, ce nouveau module s’inscrit dans une dynamique plus large. Certes, d’autres applications tierces offrent déjà des services similaires ; mais intégrer nativement cette fonction dans l’écosystème Apple pourrait séduire grâce à une expérience fluide et probablement renforcée en matière de sécurité.

Bientôt la dématérialisation complète des cartes ?

Si cette avancée retient aujourd’hui l’attention, elle ne serait pas la seule évolution prévue pour Apple Wallet. D’après certaines indiscrétions, iOS 27 proposerait également la transformation des passes physiques, cartes de fidélité, billets événementiels ou abonnements, en versions numériques. Un rattrapage pour Apple face à des concurrents comme Google Wallet, qui offrent déjà cette possibilité depuis plusieurs années.

La semaine prochaine devrait donc réserver son lot de confirmations et, qui sait, quelques surprises supplémentaires concernant les ambitions d’Apple pour nos usages quotidiens du smartphone.