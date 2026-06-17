SpaceX détrône Amazon avec une valorisation record

Malgré des pertes bien supérieures à ses revenus, SpaceX dépasse Amazon en Bourse après une envolée éclair et un rachat XXL dans l’IA.

En bref SpaceX a dépassé Amazon en Bourse avec une valorisation de plus de 2,7 billions de dollars, malgré des revenus et bénéfices bien inférieurs.

Le rallye est surtout porté par des attentes liées à l’IA et à de nouveaux partenariats, notamment avec Anthropic et Google, qui renforcent le récit d’une domination future.

L’envol s’est accéléré après le rachat de Cursor et une IPO très concentrée en actions, rendant le titre particulièrement volatil et sensible aux mouvements spéculatifs.

Amazon a gagné 78 milliards de dollars l’an dernier. SpaceX, lui, a perdu 4,9 milliards de dollars. Et pourtant, c’est bien SpaceX qui vaut désormais plus cher en Bourse. Voilà le genre de bascule qui fait lever un sourcil, même quand on suit les marchés de près.

Des chiffres qui défient la logique classique

Après une hausse de 20% lundi, puis de plus de 8% en début de séance mardi, l’action SpaceX a propulsé la société au-dessus de Amazon. Sa valorisation a dépassé 2,7 billions de dollars, ce qui en fait la cinquième entreprise la plus valorisée au monde.

Le contraste est violent. Amazon a dégagé 717 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’an dernier, pour 78 milliards de dollars de bénéfice en 2025. En face, SpaceX a réalisé 18,7 milliards de dollars de revenus, avec une perte de 4,9 milliards de dollars. Sur le papier, ça ne raconte pas la même ligue. En Bourse, visiblement, si.

Le marché a trouvé un nouveau carburant

Ce qui nourrit ce rallye, ce n’est pas seulement l’effet nouveauté de l’introduction en Bourse. SpaceX a aussi ajouté de nouveaux relais de revenus grâce à des accords de location de puissance de calcul avec Anthropic et Google.

Depuis son entrée sur les marchés vendredi, le groupe a ajouté 1 billion de dollars à sa valorisation. C’est énorme. Et ça dit surtout une chose, les investisseurs achètent une promesse de domination future bien plus qu’un bilan actuel.

Le rachat de Cursor a mis le feu

Mardi, le titre a encore accéléré après l’annonce du rachat de la start-up d’IA de codage Cursor. L’opération, entièrement en actions, est valorisée autour de 60 milliards de dollars.

SpaceX avait déjà officialisé une collaboration avec Cursor en avril. À ce moment-là, Elon Musk expliquait que son entreprise d’IA xAI, désormais intégrée à SpaceX, « n’avait pas été construite correctement la première fois » et qu’il la reconstruisait « depuis les fondations ». Dit comme ça, on comprend pourquoi le marché lit ce rachat comme un vrai virage, pas comme un simple achat opportuniste.

Une entrée en Bourse historique, mais très nerveuse

L’IPO de SpaceX avait déjà frappé fort, avec une valorisation d’environ 1,7 billion de dollars dès les débuts. L’opération a permis de lever presque 86 milliards de dollars pour la société de Elon Musk.

Mais il y a un détail qui compte pas mal. Seulement 4% du total des actions a été mis en circulation. Résultat, le titre est plus exposé aux mouvements brutaux. Et vu ce qu’on observe depuis la semaine dernière, ce n’est déjà plus une théorie.