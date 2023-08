Tweetdeck nécessite désormais un abonnement payant. Et cela ne plait pas à tout le monde, évidemment.

Tweetdeck, répondant désormais au nom de X Pro, une version de Twitter (X) utilisée principalement par les professionnels des media sociaux, journalistes et autres, fait désormais partie intégrante de l’abonnement payant Blue, comme le rapport TechCrunch. Plusieurs utilisateurs signalent être invités à s’abonner lorsqu’ils tentent de se connecter sur le service. “Les abonnés Blue avec un numéro de téléphone certifié auront une coche bleue une fois approuvés”, peut-on lire dans le message.

Tweetdeck nécessite désormais un abonnement payant

Cette nouvelle n’est cependant pas inattendue, notamment depuis la découverte de certaines portions de code par la chercheuse Jane Manchun Wong qui indiquaient que X Pro deviendrait bientôt une application payante. Cependant, ce changement ne semble s’appliquer qu’à la nouvelle version, pas à l’ancienne (et meilleure), tout du moins jusqu’à ce que cette dernière soit totalement dépréciée.

X teste cette nouvelle version depuis l’année dernière, avec des changements comme “un outil de composition de Tweet, de nouvelles fonctionnalités de recherche avancée, de nouveaux types de colonnes et une nouvelle méthode pour regrouper les colonnes dans des espaces de travail complets”, écrivait l’entreprise à l’époque. Certains gros utilisateurs n’aiment pour autant pas ce changement dans la mesure où il est notamment plus difficile de faire le ménage dans les colonnes et effectuer certaines actions basiques.

Et cela ne plait pas à tout le monde, évidemment

L’entreprise avait déjà réfléchi à un abonnement pour Tweetdeck, demandant aux utilisateurs, en 2017, s’ils seraient prêts à payer jusqu’à 20 $ par mois pour une “expérience Tweetdeck plus avancée”. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans les efforts d’Elon Musk pour monétiser l’app avec les abonnements Blue, mais le service ne comptait qu’environ 700 000 abonnés à la fin du mois de juin. Elon Musk s’est aussi engagé à faire de X une “application à tout faire” pour la création de contenu, les paiements et le shopping, en plus du réseau social.