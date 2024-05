Jack Dorsey accuse Bluesky de reproduire toutes ses erreurs commises à Twitter

Il a une préférence pour Nostr, malgré le fait qu'il le trouve "étrange et difficile à utiliser".

Tl;dr Jack Dorsey exprime ses critiques envers Bluesky

Selon Dorsey, Bluesky répète les erreurs de Twitter

Dorsey finance Nostr, une autre plateforme décentralisée

Les commentaires de Dorsey ne sont pas bien accueillis par Bluesky

Dorsey exprime sa consternation envers Bluesky

Jack Dorsey, l’ex-PDG de Twitter, n’a pas manqué de critiquer Bluesky, la nouvelle entreprise qui était à l’origine une branche de Twitter et s’est depuis établie comme une entité corporative indépendante. Selon Dorsey, l’entreprise serait en train de reproduire les mêmes erreurs qu’il a commises pendant son mandat chez Twitter.

Bluesky : un remake des erreurs de Twitter

Dans une interview avec Mike Solana de Founders Fund, Dorsey a déploré la gestion de Bluesky, notamment son approche de la modération du contenu et la pratique occasionnelle de bannir des utilisateurs pour des motifs tels que l’usage de propos racistes dans leurs noms d’utilisateur. Pour lui, ces actions vont à l’encontre du modèle de plateforme d’échanges libres et non censurés qu’il envisageait.

Dorsey se tourne vers Nostr

Nostr, une autre plateforme décentralisée similaire à Twitter, semble bénéficier du soutien financier de Dorsey. Cette plateforme, encore en phase initiale et quelque peu difficile à utiliser, met un point d’honneur à préserver la liberté d’expression et à résister à la censure.

Réactions mitigées à Bluesky

Les propos de Dorsey n’ont pas été bien accueillis par l’équipe de Bluesky, et en particulier par son ingénieur protocole, Paul Frazee. Selon ce dernier, la vision non modérée prônée par Dorsey est irréaliste et insoutenable face à la pression des régulateurs et des utilisateurs. Frazee ajoute que Bluesky avait initialement prévu que Twitter soit le premier client du protocole AT qu’ils ont mis en place, mais que cette perspective a été balayée par l’acquisition de Twitter par Elon Musk.

Dorsey, tout en évitant de critiquer directement Musk, a néanmoins exprimé sa divergence d’opinion avec Musk sur la gestion de Twitter, notamment en ce qui concerne la réponse aux demandes de suppression de comptes par les gouvernements.