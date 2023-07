X sera le WeChat américain d’Elon Musk

Le nouveau Twitter se prépare à devenir une application avec de multiples services d'ici les prochaines années.

WeChat du géant chinois Tencent, souvent décrit comme “l’App pour tout”, offre une variété de services intégrés, allant de la messagerie instantanée aux paiements mobiles, en passant par la réservation de taxis, la lecture des codes QR ou encore la gestion de son assurance santé. En créant une version américaine de WeChat, Elon Musk vise à centraliser et démocratiser des services en ligne via X, le nouveau Twitter.

Our headquarters tonight pic.twitter.com/GO6yY8R7fO — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2023

Linda Yaccarino, la CEO de X, a déclaré :

Que ce soit dans la vie ou dans les affaires, il est particulièrement rare que l’on ait une seconde chance de faire à nouveau sensation. Twitter a marqué les esprits et changé notre façon de communiquer. Aujourd’hui, X va aller plus loin, en transformant le monde en place publique. X est le futur état de l’interactivité illimitée – centrée sur l’audio, la vidéo, la messagerie, les paiements et la banque – créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Alimenté par I’intelligence artificielle, X nous connectera tous d’une manière que nous commençons à peine à imaginer.

Elon Musk développe son empire des services et des réseaux

Avec Twitter comme base, X a déjà une solide présence sur le marché des réseaux sociaux. Cependant, Elon Musk est conscient que le paysage des SNS (Social Networking Service) évolue rapidement et que les utilisateurs recherchent désormais des plateformes plus complètes offrant des expériences tout-en-un. En faisant de X une version américaine de WeChat, le milliardaire américain espère pouvoir attirer davantage d’utilisateurs afin d’avoir un avantage concurrentiel significatif dans un secteur hautement compétitif, surtout dans une période où les revenus publicitaires de la plateforme ont chuté de 50% et que Threads de Meta compterait déjà 150 millions d’utilisateurs.

X et l’écosystème “Musk”

D’ici les prochaines années, les utilisateurs de X pourront également interagir avec les dernières avancées de Tesla dans le domaine des véhicules électriques, suivre les développements révolutionnaires de SpaceX dans l’exploration spatiale, être témoin des progrès de Neuralink pour fusionner l’intelligence humaine et artificielle ou bien découvrir les initiatives novatrices de The Boring Company.