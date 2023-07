Elon Musk a décidé de rebaptiser Twitter en X (et de faire disparaître l'oiseau bleu). Un mal pour un bien ou bien ?

Elon Musk semble avoir finalement décidé de rebaptiser Twitter. Dans une série de tweets publiés ce week-end, le multimilliardaire américain déclarait que le logo en forme d’oiseau et le nom de l’app n’existeront bientôt plus. L’entreprise devrait s’appeler simplement “X”.

“Et bientôt nous dirons adieu à la marque Twitter et, petit à petit, à tous les oiseaux”, écrivait-il. Et d’ajouter un peu plus tard dans un Twitter Space que le logo Twitter serait changé ce dimanche. “Cela aurait dû être fait il y a très longtemps”, expliquait-il.

Quelques heures plus tard, il informait, semble-t-il, les employés de ce changement, par email. Si l’on en croit Zoe Schiffer, de Plaformer, Elon Musk aurait annoncé aux équipes que l’entreprise allait devenir X et que cette note “était le dernier email qu’il n’enverrait jamais depuis une adresse email Twitter”.

On sait depuis longtemps qu’Elon Musk aime la marque “X”. La startup fintech qu’il avait cofondée en 1999 était baptisée x.com et sa société annoncée récemment autour de l’IA s’appelle xAI. La holding de Twitter, quant à elle, avait été rebaptisée X Corp en avril dernier. Elon Musk avait aussi évoqué la manière dont X pourrait aider Twitter à devenir une “app à tout faire”. Bien qu’il n’ait communiqué que très peu de détails sur ce vaste projet, nombreux sont ceux à penser qu’il fait ici référence à des apps comme WeChat, l’app la plus populaire de Chine que les gens utilisent pour la majorité de leurs activités quotidiennes, comme les paiements et le shopping, en plus du lien social.

Un mal pour un bien ou bien ?

Quoi qu’il en soit, abandonner la marque Twitter pourrait être assez risqué pour Elon Musk. L’entreprise fait déjà face à un exode assez massif des publicitaires, ce qui a entraîné une perte de plus de 50 % de ses revenus publicitaires. Un nouveau nom de marque pourrait encore leur causer du tort. Et dans le même temps, Elon Musk pourrait miser sur le fait qu’un nouveau nom et une nouvelle identité pourraient aider l’entreprise à couper les ponts avec son ancienne direction et les décisions qui avaient été prises à ce moment, autant d’aspects qu’Elon Musk a souvent critiqués.