Twitter va limiter le nombre de DM que les comptes non certifiés peuvent envoyer chaque jour. Une énième manière de pousser les utilisateurs à souscrire à l'abonnement Blue.

Twitter a décidé, une fois encore, de rendre sa plateforme moins utilisable pour celles et ceux qui ont choisi de ne pas payer pour l’abonnement Blue. L’entreprise a annoncé qu’elle allait bientôt mettre en place une nouvelle règle, une nouvelle limitation, quant au nombre de DM que les comptes non certifiés peuvent envoyer par jour. Dans un tweet, Twitter explique que ce changement s’inscrit dans son initiative de limiter le spam dans les messages directs, lequel a énormément progressé récemment.

Le 14 juillet dernier, le site web ajoutait un nouveau paramètre de messages qui permet d’envoyer les DM de comptes que les utilisateurs suivent vers leur boîte de réception principale et les DM d’utilisations certifiés qu’ils ne suivent pas vers les simples demandes de message. Twitter explique avoir constaté une diminution de 70 % des messages de spam une semaine seulement après avoir mis en place ce nouveau paramètre. Avant cela, le site limitait la possibilité d’envoyer des DM aux utilisateurs qui ne les suivaient pas aux seuls abonnés Blue.

Bien que Twitter explique que ce futur changement vise avant tout à réduire le spam dans les messages directs, il faut clairement y voir une énième initiative, pas franchement subtile, pour inciter les utilisateurs non certifiés à payer l’abonnement Blue. En vérité, l’annonce du site sur le sujet indique même explicitement aux utilisateurs de “s’abonner aujourd’hui pour envoyer davantage de messages”, avec un lien vers la page de souscription. Twitter avait aussi précédemment mis en place une limitation forte sur le nombre de tweets qu’un utilisateur pouvait voir par jour : les comptes non certifiés étaient limités à 600 posts.

Elon Musk tweetait il y a quelques jours que Twitter avait toujours un flux de trésorerie négatif, principalement dû au fait que ses revenus publicitaires ont chuté de 50 %. Même si l’argent des abonnements ne saurait renflouer totalement les caisses, ce pourrait être un montant non négligeable.

We'll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2023