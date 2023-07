Selon Elon Musk, les revenus publicitaires de Twitter ont diminué de 50 %. La tâche s'annonce très délicate pour la récente PDG, Linda Yaccarino.

Twitter dépense toujours davantage d’argent qu’il n’en gagne, si l’on en croit une information récente d’Elon Musk. Ce week-end, le milliardaire américain a tweeté que l’entreprise souffrait actuellement d’une trésorerie négative à cause d’une diminution d’environ 50 % de ses revenus publicitaires et d’une lourde dette. “Besoin de retrouver une trésorerie positive avant d’avoir le luxe de faire quoi que ce soit”, déclarait Elon Musk.

Cette confession survient la même semaine que les premiers paiements aux créateurs via le programme de partage des revenus publicitaires de la plateforme. Des paiements versés notamment à des influenceurs de l’extrême droite, ce qui a suscité une vive controverse. Juste avant le week-end, Elon Musk affirmait aussi que le réseau social pourrait enregistrer “une utilisation record en secondes d’utilisateurs d’appareils cette semaine” dans les jours à venir. Il avait aussi déclaré il y a quelque temps que pratiquement tous les publicitaires qui avaient quitté la plateforme suite au rachat de l’entreprise en octobre soit “étaient revenus”, soit “avaient dit qu’ils allaient revenir”.

Selon une estimation de la société spécialisée Sensor Tower partagée par Bloomberg, les dépenses de publicité auraient diminué de 89 %, à 7,6 milliards de dollars, en seulement deux mois un peu plus tôt cette année. Selon Reuters, Twitter aurait des frais d’intérêt annuels d’environ 1,5 milliard de dollars à cause de la dette contractée par l’entreprise lorsque Elon Musk la rendue privée pour 44 milliards de dollars. Il s’agit là du dernier signe en date montrant que les mesures agressives de réduction des coûts qu’Elon Musk a entreprises depuis presque un an n’ont pas été suffisantes pour remettre la société sur des bases financières solides. Cela montre aussi que la récente PDG, Linda Yaccarino, a aussi énormément de pain sur la planche pour rebâtir la base publicitaire de Twitter.

We’re still negative cash flow, due to ~50% drop in advertising revenue plus heavy debt load. Need to reach positive cash flow before we have the luxury of anything else.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2023