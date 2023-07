Twitter menace d'attaquer Meta en justice pour son app Threads. Les allégations sont nombreuses, une nouvelle grande bataille juridique se prépare.

Twitter n’est pas ravi de l’app Threads de Meta, un énième concurrent de la plateforme. Comme Semafor le rapporte, Twitter a menacé d’attaquer Meta en justice, l’accusant notamment d’avoir débauché des employés et de s’être approprié illégalement des secrets industriels et autres propriétés intellectuelles.

“Twitter a l’intention de défendre férocement ses droits quant à la propriété intellectuelle et demande que Meta prenne immédiatement des mesures pour ne plus utiliser le moindre secret commercial et autre information hautement confidentielle”, déclarait Alex Spiro, l’avocat personnel d’Elon Musk, dans une lettre transmise à Meta. “Twitter se réserve le droit, y compris, mais non limité, d’engager un recours civil et de demander une injonction dans avis supplémentaire, divulgation ou utilisation de sa propriété intelligence par Meta.”

Alex Spiro, qui agit pour le compte de la société mère de Twitter, X Corp, affirme que Meta a engagé des dizaines d’anciens employés de Twitter ces douze derniers mois. Il affirme que l’entreprise les a “délibérément assignés” à travailler sur Threads “avec l’intention précise qu’ils utilisent les secrets de Twitter et autres propriétés intellectuelles pour accélérer le développement de l’app concurrente de Meta.” Il ajoute que cela va à l’encontre des lois d’État et fédérales ainsi que des obligations de ces employés envers leur ancien employeur. De plus, Alex Spiro explique que Meta a interdiction de récupérer les données de Twitter concernant les personnes que les utilisateurs suivent.

Les allégations sont nombreuses, une nouvelle grande bataille juridique se prépare

De son côté, Meta a réfuté les affirmations de l’avocat : “Personne dans l’équipe d’ingénierie de Threads n’est un ancien employé de Twitter, ceci n’est pas vrai”, déclarait le directeur des communications de Meta, Andy Stone, sur Threads.

Pour l’heure, les utilisateurs de Threads doivent s’inscrire sur l’app avec leur profil Instagram. C’est une procédure très simple qui a déjà permis à Meta d’attirer plusieurs dizaines de millions d’utilisateurs. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, déclarait que 30 millions de personnes avaient déjà rejoint la plateforme seulement 12 heures après son lancement.