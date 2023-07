Threads compte plus de 10 millions d'utilisateurs après seulement sept heures. La plateforme est encore jeune, il manque beaucoup de choses.

Le nouveau rival de Twitter à la sauce Meta, Threads, est opérationnel. Et il compte déjà plus de 10 millions d’utilisateurs après seulement sept heures, selon son PDG, Mark Zuckerberg. L’app est désormais disponible dans le monde entier, excepté en Europe, et cette croissance très rapide montre la capacité de la plateforme à grandir par rapport à d’autres concurrents comme Bluesky, qui fonctionne encore avec des invitations.

Pour marquer l’occasion, Mark Zuckerberg tweetait pour la première fois en plus de dix ans avec le mème culte Spider-Man – montrant que, contrairement à Elon Musk, il sait comment les mèmes fonctionnent. “10 millions de comptes en sept heures”, ajoutait-il sur Threads.

Avec Threads, Meta vise Twitter et ses alternatives comme Mastodon. Le tout sous la supervision du PDG d’Instagram, Adam Mosseri, qui prévoit de rendre Threads compatible avec ActivityPUb. Il s’agit du protocole sous-jacent à Mastodon et d’autres services décentralisés auquel on faisait parfois référence avec le temps “Fediverse”.

Threads est étroitement lié à Instagram et repose d’ailleurs sur la même plateforme, donnant à Meta une grande facilité pour en faire la promotion. Tous les utilisateurs qui avaient “préchargé” l’app sur iOS ont reçu une notification push les informant que l’app était désormais lancée, ce qui a certainement aidé à multiplier les inscriptions.

Tout n’est cependant pas parfait. La plus grosse plainte étant probablement l’absence de fil chronologique, basé sur le contenu des abonnements uniquement, ne laissant aux utilisateurs que ce que l’algorithme de Threads décide de leur montrer. Il n’est pas non plus possible d’éditer (ce que permettent Facebook et Instagram), les hashtags sont absents, tout comme le basculement de compte et d’autres fonctions.

Adam Mosseri a déjà évoqué tout cela, en publiant sur Threads, indiquant qu’une fonctionnalité pour ne voir que les contenus des abonnements était “sur la liste”. Tout comme l’édition des posts et le changement de compte. Les hashtags, eux, arriveront “bientôt”.

Un autre problème important pour de nombreux utilisateurs, l’absence de version web pour Threads. Comme Instagram pendant longtemps, Threads n’est accessible qu’en lecture sur les navigateurs, ce qui limite la publication aux apps iOS et Android. Enfin, le design de Threads semble être assez clivant, certains l’adorant, d’autres non.

La certification reste un autre point très discuté. Elon Musk avait changé le système en place sur Twitter pour que seuls les abonnés Twitter Blue puissent avoir droit à la coche bleue. Cela a rendu l’expérience bien moins sympathique pour nombre d’utilisateurs, puisqu’il est devenu plus difficile de savoir qui était véritablement qui.

À l’heure actuelle, seuls les utilisateurs certifiés sur Instagram (et non Facebook) ont reçu la coche bleue sur Threads. La certification Instagram soit plus difficile à obtenir, ce sont principalement des influenceurs et créateurs qui l’ont. Mais Threads est positionné comme un site de discussion et sera davantage centré sur l’actualité (s’il veut concurrencer directement Twitter), alors il serait logique de faire en sorte que les utilisateurs Facebook certifiés le soient aussi sur Threads. Ou alors de créer un nouveau système de certification.

Quoi qu’il en soit, Threads vient tout juste d’être lancé et l’app devrait beaucoup évoluer dans les temps à venir. Les utilisateurs ont des opinions fortes. Meta les écoutera-t-il ou non ? À suivre !