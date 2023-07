La plateforme Threads de Meta montre déjà des conversations sur le web. Lancement imminent aux États-Unis et au Royaume-Uni mais pas en France.

Avec Twitter qui fait… du Twitter, depuis le rachat par Elon Musk, il n’est pas surprenant de voir les autres géants des media sociaux tenter de récupérer des parts de marché. Meta lancera tout bientôt Threads, qui permet aux utilisateurs de rédiger et commenter sur des posts à la manière de Twitter. Aujourd’hui, nous avons un premier aperçu du fonctionnement de Threads, grâce aux profils des premiers utilisateurs qui arrivent sur le site.

Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a utilisé ses premiers posts pour en dévoiler davantage quant à l’objectif et aux fonctionnalités de Threads, dévoilant notamment une image pour montrer comment limiter les réponses. “Nous avons encore beaucoup à faire, mais nous nous préparons à bâtir un endroit ouvert et civil pour que les gens aient des conversations”, partageait-il dans son premier post. Les utilisateurs pourront aussi Repost (au lieu de Retweet) des Threads individuels et les partager.

Threads proposera aussi une intégration de Fediverse, offrant la possibilité aux utilisateurs de suivre et interagir avec des utilisateurs sur d’autres services, comme Mastodon. Adam Mosseri a confirmé que Meta était “engagé” dans la prise en charge du protocole ActivityPub, mais l’entreprise n’a pas pu finaliser son intégration avant le lancement. “Vous pourrez, un jour, quitter Threads, ou, espérons que non, finir sans plateforme”, expliquait-il encore. “Si cela devait arriver, vous pourriez emmener tous vos abonnés avec vous sur un autre serveur. Être ouvert permet de faire cela.”

Lancement imminent aux États-Unis et au Royaume-Uni mais pas en France

Des employés de Meta comme son PDG, Mark Zuckerberg, et Adam Mosseri, ont déjà publié, tout comme des célébrités telles que Shakira et Gordon Ramsey, ainsi que plusieurs influenceurs qui avaient reçu un accès anticipé à Threads. Le nombre limité d’utilisateurs se reflète dans les nombres d’abonnés de chacune de ces personnes, la plupart d’entre elles n’en ayant que quelques centaines et Mark Zuckerberg et Adam Mosseri seulement quelques milliers.

Threads arrivera sur le web et au téléchargement sur l’App Store et le Google Play Store dès demain aux États-Unis et au Royaume-Uni. Malheureusement, le service ne sera pas disponible dans le reste de l’Union Européenne, très vraisemblablement à cause de la règlementation en place quant à la confidentialité sur le vieux continent. Dans le même temps, les employés de Meta n’hésitent pas critiquer ouvertement Twitter sur cette nouvelle plateforme. Le succès sera-t-il au rendez-vous ?