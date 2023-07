Threads, le Twitter à la sauce Meta, pourrait arriver dès le 6 juillet. Le timing ne saurait être mieux choisi.

Nous savons depuis un certain temps que Meta travaille sur un concurrent à Twitter, mais nous avons aujourd’hui une idée un peu plus précise du lancement de cette plateforme. Une fiche pour l’app baptisée Threads est apparue sur l’Apple App Store, avec une date de lancement estimée au 6 juillet. En mai, un rapport indiquait que le service de microblogage était pratiquement terminé et qu’il pourrait être lancé à la fin du mois de juin. Aujourd’hui, il s’avère que l’app pourrait faire son entrée alors que les utilisateurs de Twitter auraient plus que jamais envie d’aller voir ailleurs.

Threads, le Twitter à la sauce Meta, pourrait arriver dès le 6 juillet

Twitter a récemment mis en place une limite sur le nombre de tweets qu’un compte non certifié peut lire par jour. Dans un post, Elon Musk annonçait que les comptes certifiés – autrement dit, les comptes payants – peuvent lire jusqu’à 6 000 posts par jour quand les comptes non certifiés/non payants sont limités à 600. Il expliquait que le site avait pris cette mesure pour “faire face à des niveaux extrêmes de data scraping [et] une manipulation du système”. Un utilisateur “normal” peut facilement atteindre les 600 posts et donc, s’il ne paie pas pour l’abonnement Blue, se retrouver sans pouvoir consulter son fil d’actualité.

Le timing ne saurait être mieux choisi

Meta, de son côté, décrit Threads comme “une app Instagram de conversation basée sur le texte“. À en juger par les captures d’écran publiées dans la fiche, les utilisateurs peuvent conserver leurs identifiants Instagram et suivre les mêmes comptes que ceux qu’ils suivent sur la plateforme de partage de photo. Cela signifie que les utilisateurs auront des abonnés et des cercles déjà préétablis dans la nouvelle app, ce qui devrait lui donner un certain avantage par rapport aux autres concurrents de Twitter. Les utilisateurs pourront par ailleurs choisir la portée de leurs publications, décidant notamment de les rendre visible à tout le monde, aux seuls profils qu’ils suivent ou seulement aux comptes qu’ils mentionnent. Ils pourront aussi aimer, envoyer et partager les publications d’autres utilisateurs.

De précédents rapports indiquaient que ce concurrent de Twitter à la sauce Meta serait un service décentralisé compatible avec Mastodon, mais l’on ne sait, aujourd’hui, si ce sera toujours le cas, au lancement tout du moins. Rendez-vous dans quelques jours pour avoir la réponse.