Meta travaillerait sur un concurrent décentralisé à Twitter. Cette app répond aujourd'hui au nom de code P92.

Meta pourrait offrir, dans un avenir plus ou moins proche, une alternative à Twitter, similaire à Mastodon. C’est ce qu’annoncent MoneyControl et Platformer. Le géant du réseau social travaillerait en effet sur les premières phases de développement d’une app répondant au nom de code P92. Celle-ci permettrait aux utilisateurs de publier des messages basés sur le texte et elle serait compatible avec le protocole du réseau social Mastodon, ActivityPub.

Meta travaillerait sur un concurrent décentralisé à Twitter

Meta a confirmé qu’un réseau social décentralisé était effectivement en préparation : “Nous explorons l’idée d’un réseau social décentralisé indépendant pour partager des mises à jour textuelles. Nous pensons qu’il y a là une opportunité pour un espace dédié dans lequel les créateurs et les personnages publics pourraient partager du contenu sur leurs centres d’intérêt.”

P92 resterait sous bannière Instagram et permettra aux utilisateurs de s’enregistrer et de se connecter en utilisant les identifiants Instagram, selon les sources. Les profils des utilisateurs seront remplis avec les détails de leur compte Instagram s’ils utilisent leurs identifiants de l’app de partage de photos. Mais si l’on en croit ce qu’a pu voir MoneyControl du produit, “le partage de données d’Instagram vers P92 sera minime, presque infime”, après l’enregistrement initial.

Dans la mesure où l’app est décentralisée, les utilisateurs peuvent mettre sur pied leur propre serveur et définir leurs propres règles de modération de contenu. Une source a déclaré à MoneyControl que l’app permettra aux utilisateurs de diffuser leurs publications sur d’autres serveurs, mais on ne sait pas encore s’ils pourront aussi se suivre les uns les autres, sur différents serveurs. Si l’application est compatible avec ActivityPub, cependant, les gens s’attendront à ce que l’app soit interopérable avec Mastodon et d’autres apps décentralisées prenant en charge ce protocole.

Cette app répond aujourd’hui au nom de code P92

Meta a une liste de fonctionnalités qu’elle veut absolument intégrer dans cette app, y compris les liens pour les publications avec des aperçus, le partage d’images et de vidéos ainsi que des badges de certification. Les sources n’ont pas précisé si l’entreprise compte faire payer ce badge. On rappellera à ce sujet que Meta a lancé un service de certification payant à 12 $ par mois pour Facebook et Instagram en février dernier. Les utilisateurs pourront laisser des commentaires et envoyer des messages privés, mais ceci pourrait ne pas être disponible dans la première version de l’app. Et à l’heure actuelle, Meta n’est pas encore sûre de vouloir permettre aux utilisateurs de repartager des publications comme il est possible de le faire sur Twitter.

MoneyControl explique que ne pas être totalement certain que le géant américain a démarré le développement de cette app ou si elle n’en est encore qu’à définir ses contours et prévoir les différentes phases du projet. D’ici à ce que cette app soit lancée, elle devrait en tous les cas avoir davantage de concurrence, les rivaux de Twitter ne cessant de se multiplier pour proposer des alternatives crédibles depuis la reprise de Twitter par Elon Musk en fin d’année dernière.