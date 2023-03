Bluesky, l'alternative de Jack Dorsey à Twitter, est disponible en bêta fermée. Les utilisateurs répondront-ils présents ?

La nouvelle alternative à Twitter imaginée par Jack Dorsey, Bluesky, est désormais disponible en bêta fermée dans l’App Store. L’application actuellement sur invitation uniquement devrait donc bientôt rejoindre le marché déjà bien fourni d’apps comme Twitter, parmi lesquelles figurent en très bonne position Mastodon.

Les utilisateurs intéressés peuvent renseigner leur adresse email pour s’inscrire sur la liste d’attente. L’app Bluesky emprunte beaucoup à Twitter. Ceci étant dit, elle propose quelques différences assez mineures, comme un label “What’s up ?” en lieu et place de “What’s happening ?” ainsi qu’un processus simplifié de création de publication (qui peut aussi inclure des photos) en passant par un bouton +. Pour le reste, on retrouve des fonctionnalités désormais très familières comme la recherche, les abonnements à d’autres utilisateurs et la visualisation des publications dans un fil d’actualité.

Bluesky a vu le jour en 2019 en tant que projet en parallèle financé par Twitter. Jack Dorsey, qui a cofondé Twitter et qui était encore PDG lorsque cette initiative a démarré, y voyait là une alternative plus ouverte à un Twitter qui ne cessait d’être toujours plus centralisé. Ensuite, en 201, Bluesky s’est détaché de sa propre société. Jack Dorsey déclarait qu’il croyait que les media sociaux devraient être totalement affranchis d’un quelconque contrôle et que seuls les auteurs devraient avoir le droit de supprimer leur contenu. De plus, bien que la décision de Twitter de bannir Donald Trump après son rôle dans les incidents du 6 janvier 2021 au Capitole était, selon lui, “la bonne décision”, il s’inquiétait d’établir là un dangereux précédent faisant craindre pour un “internet mondial gratuit et ouvert”.

Les utilisateurs répondront-ils présents ?

Difficile de savoir si les utilisateurs de Twitter passeront à Bluesky (ou toute autre plateforme) de manière significative. Ceci étant dit, considérant le nombre de personnes qui cherchent une alternative à cause des nombreuses controverses suscitées par l’actuel PDG et propriétaire Elon Musk, il n’est pas illogique que de tels mouvements soient enregistrés dans les prochaines semaines ou mois. À suivre !