Twitter aurait licencié sa responsable produit, Esther Crawford

Elon Musk aurait encore licencié plusieurs dizaines d'employés chez Twitter, dont la responsable produit Esther Crawford.

Pour la quatrième fois, au moins, depuis qu’il a annoncé que l’entreprise en avait terminé avec les licenciements, Elon Musk aurait encore réduit la masse salariale de Twitter. Selon une information de The Information, le site de media social aurait licencié “des dizaines” d’employés ce samedi soir. Le magazine américain avance que le chiffre de salariés concernés serait d’environ 50, et selon Zoë Schiffer, de Platformer, ce serait en vérité bien plus que cela.

“J’ai entendu dire que les licenciements chez Twitter hier soir étaient bien au-dessus de 50 et qu’ils touchaient de nombreux départements, dont l’ingénierie”, publiait sur la plateforme Zoë Schiffer ce samedi, ajoutant par la suite que la responsable produit, Esther Crawford, comptait parmi les licenciés du week-end. Et ce départ est important pour plusieurs raisons. En dehors d’Elon Musk lui-même, elle était l’un des visages les plus connus de “Twitter 2.0”. C’est elle, notamment, qui avait supervisé le redesign de Twitter Blue et la future plateforme de gestion des paiements. À un moment, elle avait même publié une photo d’elle-même dormant sur le sol dans les bureaux de Twitter.

Ces derniers licenciements en date au sein de l’entreprise ont touché au moins un autre cadre important. Ce samedi matin, le fondateur de Revue, Martijn de Kuijper, tweetait qu’il comptait aussi parmi celles et ceux qui avaient perdu leur emploi. “Se réveiller et découvrir que l’on n’a plus accès à ses emails”, écrivait-il. “Il semblerait qu’on se soit débarrassé de moi.” Twitter avait fermé Revue en début d’année. Elon Musk n’a pas communiqué sur ces licenciements sur Twitter. “J’espère que vous passez un bon dimanche”, tweetait-il ce dimanche après-midi. “Premier jour du reste de votre vie.” Depuis le rachat de l’entreprise l’année dernière, Twitter se serait séparé de plus de 80 % de ses employés à temps plein. En janvier dernier, les revenus annuels de la société étaient en baisse de 40 % par rapport à l’année précédente.