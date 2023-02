Twitter reporte encore le lancement des modifications de son API. La disparition de l'offre publique pourrait avoir de graves conséquences.

Twitter a pris la décision de reporter une fois encore le déploiement de son API payante. Dans un tweet découvert par AppleInsider, l’entreprise expliquait avoir besoin de davantage de temps pour finaliser les modifications. “Dans le cadre de notre envie de créer une expérience optimale pour la communauté de développeurs, nous reportons le lancement de notre nouvelle plateforme API de quelques jours“, publiait Twitter.

Lorsque la société avait annoncé pour la première fois la fermeture de son API gratuite, Twitter expliquait que celle-ci surviendrait le 9 février. Puis elle avait repoussé cette date au 13 février sans la moindre communication. Elon Musk n’a pas dévoilé énormément de détails quant au fonctionnement de cette API payante si ce n’est qu’elle coûtera 100 $ par mois et qu’il y aura une “vérification d’identité” pour limiter les abus de bots. L’entreprise expliquait aussi prévoir d’introduire une offre gratuite qui permettra au “bons” bots de tweeter jusqu’à 1 500 fois par mois.

À noter, les clients tiers et les créateurs de comptes automatisés ne sont pas les seuls à utiliser les API de Twitter. Des chercheurs utilisent fréquemment les données que la plateforme génère dans des projets très variés. Par exemple, suite au récent tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a tué près de 40 000 personnes en Turquie et en Syrie, des membres de la diaspora turque avaient utilisé les tweets pour générer une heatmap montrant où il pourrait y avoir des survivants, avec l’intention de partager leurs découvertes avec les sauveteurs et les organisations d’aide sur place.

Dans une récente interview avec Time, des experts en data et des personnes impliquées dans les projets d’aide aux victimes déclaraient que les mesures de réduction des coûts initiées par Elon Musk, y compris les vagues de licenciement menées depuis son rachat de l’entreprise en octobre, ont considérablement ralenti leur travail. Les changements de l’API devraient encore augmenter cet impact sur les efforts de sauvetage. “Si l’API s’arrête, le flux de données cessera et les gens devront utiliser des moyens de coordination bien plus lents pour l’aide humanitaire.”

There has been an immense amount of enthusiasm for the upcoming changes with Twitter API. As part of our efforts to create an optimal experience for the developer community, we will be delaying the launch of our new API platform by a few more days.

More information to follow… https://t.co/FUZcwJqf9p

— Twitter Dev (@TwitterDev) February 13, 2023