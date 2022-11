Jack Dorsey s’excuse pour la situation actuelle de son ancienne entreprise Twitter

Jack Dorsey s'excuse pour la situation actuelle de Twitter. Selon lui, il est responsable des difficultés d'aujourd'hui.

Jack Dorsey déclare pouvoir “comprendre” que les employés de Twitter, présents et anciens, le tiennent pour responsable de l’état de la société sous la direction d’Elon Musk. Le cofondateur et ancien PDG de Twitter s’est exprimé sur la plateforme pour dire que c’était lui le responsable de la situation.

“Les employés de Twitter, passé et présent, sont forts et résilients. Ils trouveront toujours une solution, peu importe la difficulté du moment”, écrivait-il tout récemment. “Je réalise que nombre d’entre eux sont en colère contre moi. C’est à moi qu’incombe la responsabilité de cette situation : j’ai fait grandir la société trop rapidement. Je m’en excuse.”

Jack Dorsey a poursuivi en déclarant être très reconnaissant envers tous ceux qui ont travaillé chez Twitter. “Je ne m’attends pas à ce que ce soit réciproque maintenant… ni jamais… et je comprends.” Le cofondateur de Twitter a publié cette excuse juste après la publication par The New York Post d’un article affirmant qu’il est “détesté chez Twitter”. Nombre d’employés le tiennent pour responsable de la reprise par Elon Musk et des nombreux licenciements qui verront la masse salariale être réduite d’environ 50 %.

Cette discussion est le premier commentaire public de Jack Dorsey sur Twitter depuis la finalisation du rachat par Elon Musk pour 44 milliards de dollars le 27 octobre. Lorsque le fondateur de SpaceX avait annoncé la reprise pour la première fois, Jack Dorsey avait soutenu cette initiative. “Elon est une solution singulière en laquelle je crois”, écrivait-il à ce moment-là. “C’est la bonne direction… Je le pense du plus profond de mon cœur.” Après la tentative de ne pas tenir parole d’Elon Musk, Jack Dorsey était resté muet, mais dans des écrits rendus publics en septembre, il est devenu évident qu’il voulait que le multimilliardaire américain ait un rôle plus actif au sein de Twitter depuis un certain temps.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

— jack (@jack) November 5, 2022