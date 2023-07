Twitter limite le nombre de tweets qui peuvent être lus chaque jour. Une action supplémentaire prise, semble-t-il, contre les data scrapers.

Twitter a commencé à limiter de manière très agressive le nombre de tweets que les utilisateurs peuvent voir chaque jour. Ce week-end, Elon Musk déclarait que l’entreprise allait restreindre les comptes non certifiés à ne pouvoir lire que 600 posts par jour et les nouveaux comptes à seulement 300 comptes quotidiennement. Dans le même temps, Twitter permettra aux comptes certifiés de lire jusqu’à 6 000 posts par jour. Pour la plupart des utilisateurs, cela signifie qu’ils ne pourront passer que quelques minutes sur Twitter avant de recevoir une erreur de “limite atteinte”, à moins de payer pour Twitter Blue, évidemment. Moins de deux heures plus tard, Elon Musk déclarait que Twitter augmenterait “bientôt” cette limite à 8 000 posts pour les comptes certifiés et 800 pour les autres.

Le milliardaire affirmait que ces limites “temporaires” ne sont mises en place que pour gérer “les niveaux extrêmes de data scraping” et la “manipulation du système”. La veille, Twitter empêchait les utilisateurs non connectés de pouvoir visualiser les tweets. Comme cette limitation d’usage, Elon Musk affirme que l’obligation de connexion pour la simple lecture n’est que temporaire et qu’elle vise à empêcher la récupération sauvage des données. “Plusieurs centaines d’organisations (et peut-être davantage) récupèrent les données de Twitter de manière extrêmement agressive, à tel point que cela affecte l’expérience des vrais utilisateurs”, déclarait-il au début du week-end. Plus tard, il ajoutait que “presque toutes les entreprises qui font de l’IA” récupèrent les données de Twitter pour entraîner leurs modèles. “C’est vraiment énervant de devoir mettre en place de nombreux serveurs en urgence seulement pour faciliter les extravagantes évaluations des startups de l’IA.”

Une action supplémentaire prise, semble-t-il, contre les data scrapers

Elon Musk n’a pas précisé ce que signifiait précisément la notion de “nouveau compte”, ni combien de temps ces restrictions seront en place comme actuellement. Il n’a pas non plus précisé si le visionnage de publicités comptait dans la limite quotidienne. Quoi qu’il en soit, ces restrictions viennent limiter très sévèrement l’usage et l’intérêt de Twitter, rendant difficile, par exemple, de vérifier si la capture d’écran d’un tweet est authentique. Certains cyniques y verraient là pour Twitter une manière de récupérer un maximum d’argent de la part de ses utilisateurs. En mars, l’entreprise procédait à des changements dans ses API, faisant notamment payer l’accès aux entreprises. Cependant, cette décision, tout comme l’introduction de Twitter Blue, ne semble pas avoir contrebalancé les pertes de revenus publicitaires survenues depuis le rachat par Elon Musk. Limiter le nombre de tweets, et par extension, les publicités, que les utilisateurs peuvent voir ne devrait pas contenter les utilisateurs restants…