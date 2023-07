Elon Musk affirme que l'obligation de connexion pour visualiser les tweets n'est que temporaire. Espérons que la situation revienne à la normale rapidement.

Ce samedi, des internautes ont commencé à remarquer que Twitter ne permettait plus de visualiser les tweets à moins d’être connecté sur le service. À ce moment-là, il est difficile, impossible même, de savoir si cela était dû à une simple erreur technique ou s’il s’agissait d’une décision tout à fait intentionnelle prise par la direction de l’entreprise. Aujourd’hui, nous avons la réponse à cette question, et c’est Elon Musk en personne qui la donne.

“Une mesure d’urgence temporaire”, écrit-il dans un tweet. Voilà donc le fin mot de l’histoire. “Nos données se faisaient piller, à tel point que cela venait dégrader le service pour les utilisateurs conventionnels !”, ajoutait Elon Musk pour donner davantage de contexte à tout cela. “Plusieurs centaines d’organisations (et peut-être davantage) récupéraient les données de Twitter de manière extrêmement agressive, et cela venait affecter l’expérience des vrais utilisateurs”, expliquait-il en réponse à un tweet du PDG de Epic Games, Tim Sweeney, qui se lamentait de l’état d’internet “de plus en plus cassé”.

Dans un autre tweet découvert par Mashable, l’ingénieur de Twitter Aqueel Miqdad, déclare que l’entreprise pourrait réactiver la visualisation des tweets en mode non connecté “dans un futur proche”.

Bien évidemment, sans avoir davantage d’informations, il est difficile de savoir si les utilisateurs de Twitter impactés par cette dégradation de la qualité du service le sont précisément à cause de ces data scrapers qui, selon Elon Musk, ciblent si agressivement la plateforme. Les équipes de l’entreprise ont été énormément amaigries dans le cadre de la réduction des coûts d’exploitation initiée par le milliardaire, et les employés responsables de maintenir la stabilité des serveurs de Twitter ont, eux aussi, été grandement touchés par les licenciements et les départs de cadres. En juin, l’entreprise n’avait, par exemple, pas payé ses factures Google Cloud depuis plusieurs mois.

Several hundred organizations (maybe more) were scraping Twitter data extremely aggressively, to the point where it was affecting the real user experience.

What should we do to stop that? I’m open to ideas.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023