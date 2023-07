Twitter ne montre plus les tweets à moins que vous ne soyez connecté(e), une décision pour le moins illogique.

Pour une bien étrange raison, ou pour de nombreuses, finalement, Twitter devient bien moins utile jour après jour. Sa dernière bévue en date ? Le service ne laisse plus voir les tweets à moins que les utilisateurs ne soient connectés sur la plateforme. Et cela pourrait évidemment changer beaucoup de choses. À moins que ce ne soit (encore) qu’un simple bug.

Twitter ne montre plus les tweets à moins que vous ne soyez connecté(e)

Jusqu’à présent, les utilisateurs non connectés pouvaient tout de même visualiser les tweets et les profils utilisateur, mais aujourd’hui, il semblerait qu’ils doivent soit se créer un compte sur la plateforme ou s’identifier pour voir tel ou tel tweet. The Verge a découvert le problème et Engadget a pu confirmer la chose sur plusieurs navigateurs et appareils.

Comme toujours depuis de longs mois, Twitter ne peut confirmer qu’il s’agisse d’une simple erreur technique ou que la décision est intentionnelle dans la mesure où l’une des premières décisions d’Elon Musk après son rachat de l’entreprise fut de se débarrasser de toute l’équipe dédiée à la communication. Quoi qu’il en soit, les utilisateurs non connectés ne pouvaient déjà plus utiliser la fonctionnalité de recherche de Twitter depuis le mois d’avril.

Difficile d’imaginer les impacts que pourrait avoir une décision comme celle-ci et les récents changements opérés sur l’API de Twitter sur la capacité de Google à intégrer les tweets dans ses résultats de recherche, par exemple. Cela pourrait aussi mettre à mal des services qui récupèrent les données de plateformes publiques comme Twitter.

Une décision pour le moins illogique

Rendre les tweets visibles uniquement visibles aux utilisateurs connectés n’incitera pas non plus nécessairement les internautes à se créer un compte. Si quelqu’un veut partager un tweet avec une personne qui n’utilise pas Twitter, il sera peut-être désormais plus judicieux de simplement faire un screenshot plutôt que partager un lien, ce qui rendrait ladite personne moins encline encore à rejoindre le service.

Des chercheurs ont découvert récemment que la majorité des adultes américains passent moins de temps sur Twitter depuis qu’Elon Musk a racheté le service. Vous pourriez penser que Twitter ferait tout ce qu’il faut pour rendre ses tweets le plus visible possible, dans la mesure où ses revenus publicitaires seraient en baisse. Mettre en place une telle barrière entre de potentiels nouveaux utilisateurs et le contenu n’est peut-être pas la meilleure manière de procéder.