Elon Musk a trouvé un nouveau PDG pour Twitter, elle prendra ses fonctions dans 6 semaines environ.

Elon Musk tient sa promesse de laisser sa place de PDG de Twitter après les résultats d’un sondage. L’entrepreneur a annoncé que le changement sera effectif dans environ six semaines. Bien que le multimilliardaire n’ait pas nommé explicitement son remplaçant, il a indiqué avoir embauché une femme pour ce poste. Elon Musk restera président exécutif et directeur technologique (CTO), officiant sur “le produit, le logiciel et l’administration système”.

Quelques heures après cette annonce, The Wall Street Journal rapportait que Linda Yaccarino, responsable publicitaire chez NBCUniversal, “était en discussion” pour le poste. Linda Yaccarino est connue pour être une “militante de l’industrie pour trouver de meilleurs moyens de mesurer l’efficacité de la publicité”, selon The Journal. Twitter n’a pas répondu aux sollicitations des media, mais Linda Yaccarino et Elon Musk seraient apparemment en bons termes.

Tous deux sont déjà apparus en ensemble à divers événements autour de la publicité et Linda Yaccarino s’est prononcée favorablement à l’encontre d’Elon Musk. NBCU a aussi eu de nombreux partenariats importants avec Twitter, renouvelant récemment son partenariat pour héberger les vidéos des Jeux Olympiques 2024 sur Twitter. Et comme AdAge le précisait récemment, Linda Yaccarino a tweeté à Elon Musk que Twitter devrait ressusciter Periscope, y voyant là “une idée pour [leur] nouveau partenariat”.

Elon Musk déclarait en décembre qu’il tiendrait parole suite au résultat du sondage demandant s’il devait ou non laisser sa place. Il n’avait pas donné de date, mais s’était engagé à quitter son poste dès qu’il aurait trouvé quelqu’un de “suffisamment fou pour prendre cette place.” Il déclarait aussi se replacer dans les équipes software et serveur. Il s’était par ailleurs conformé aux résultats d’autres sondages pour certaines décisions importantes.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023