La Boring Company d’Elon Musk va creuser un réseau de tunnels de plus de 100 km sous Las Vegas

The Boring Company prévoit désormais un réseau de tunnels de 100 km sous Las Vegas, mais sa construction sera longue et pas aisée.

The Boring Company (TBC) peut désormais dire officiellement qu’elle va étendre son réseau de tunnels sous la ville de Las Vegas d’environ 40 km, pour venir ajouter pas moins de 28 nouvelles gares sur son plan. Si vous vous rappelez, TBC, qui appartient à Elon Musk, imaginait à l’origine le Vegas Loop comme un système de transport souterrain disposant de 47 km pour 51 gars. Aujourd’hui, le plan actuel est de construire un réseau de 105 km avec pas moins de 69 gares. Une expansion qui a pu être décidée suite à l’autorisation des délégués de Comté de Clark, Nevada.

Selon TechCrunch, les représentants du Comté ont voté à 6 contre 1 pour cette expansion après que l’avocate de TBC, Stephanie Allen, leur a assuré que c’est bien l’entreprise qui assumera tous les coûts du projet et non les contribuables. L’unique vote contre l’expansion est celui de la déléguée Marilyn Kirkpatrick, qui a fait part de ses inquiétudes de voir ce système de transport ne servir qu’aux touristes, délaissant les employés des casinos et hôtels. Apparemment, Marilyn Kirkpatrick a eu de nombreux témoignages d’habitants se plaignant des difficultés toujours plus importantes pour aller travailler à cause des travaux de construction des tunnels. L’avocate de The Boring Company expliquait aussi que l’entreprise a bien l’intention d’étendre son réseau aux zones résidentiels proches pour simplifier la vie quotidienne des travailleurs.

Mais sa construction sera longue et pas aisée

À l’heure actuelle, le Vegas Loop ne fait environ que 3 km, avec 5 gares aux alentours du Las Vegas Convention Center. TBC prévoit de creuser davantage de tunnels pour relier le réseau au Harry Reid International Airport, au Allegiant Stadium, au centre-ville de Las Vegas et même à Los Angeles. TechCrunch explique que certaines des dernières gares approuvées sont localisées sur Las Vegas Boulevard près de l’aéroport, ainsi que dans Chinatown, Twon Square Las Vegas et Harmon Square.