Trois startups à l’honneur au CES 2023 de Las Vegas

Le CES est l'occasion pour de nombreuses startups de faire connaître leurs produits. La France y était cette année très bien représentée. Comme la Corée. En voici 3 qui mérite l'attention.

Au CES 2023, la Corée avait la deuxième plus forte présence en termes de startups après la France. Il y avait des startups coréennes un peu partout dans les stands, mais la zone K-Startup était probablement la plus vivante. Nos confrères de Ubergizmo ont eu la chance de leur rendre visite le 7 janvier dernier pour découvrir tout ce qu’ils avaient à offrir.

Ubergizmo faisait partie du jury des K-Startup Global Media Awards et devait notamment établir son Top 3. Sa sélection, avec celles d’autres media internationaux a permis de déterminer le Top 3 des Global Media Awards. Au total, pas moins de 46 startups étaient en lice.

Pour établir leur classement, quatre éléments clefs devaient être pris en compte : le potentiel commercial, le potentiel à l’international, le potentiel d’investissement et la compétitivité. Autant de coefficients qui s’appliquent de manière égale à toutes les startups.

Selon nos confrères américains, trois sociétés K-Startup sortaient du lot : SevenPointOne, Avalve et Dongnam Realize Inc.

#1 SevenPointOne

SevenPointOne était déjà l’une des startups récompensées pour les MIK CES 2023. Il est tout à fait logique de la retrouver ici dans la mesure où elle propose un produit qui pourrait aider tout un chacun à un moment ou un autre de sa vie.

SevenPointOne construit un logiciel capable de détecter les signes précoces de démence et autres déficiences cognitives. Des maladies très souvent mal diagnostiquées, ou bien trop tard. Un grand nombre de personnes pourraient bien mieux vivre si elles étaient prises en charge plus tôt. Ce domaine devrait être très concurrentiel dans un futur proche, mais SevenPointOne a déjà un produit très abouti.

#2 Avalve

Avalve permet d’élever la production alimentaire à un autre niveau en proposant un logiciel et des capteurs pour les “fermiers d’intérieur”, si l’on peut dire, qui veulent faire pousser leurs fruits et légumes à la perfection grâce aux données. L’entreprise peut suivre et analyser les plants individuels pour aider les cultivateurs à nourrir de manière optimale leurs plants.

Grâce à sa solution, Avalve affirme pouvoir doubler la production tout en réduisant le travail manuel de moitié. Avalve recommande d’utiliser jusqu’à une caméra par plant, ce qui semble quand même excessif. Cependant, avec des capteurs qui permettent de diviser autant les coûts, la solution se révèle efficace pour certains plants. Avalve a déjà une base de données de plants conséquente et continue d’intégrer de nouvelles données dans sa plateforme cloud.

#3 Dongnam Realize Inc.

Dongnam Realize Inc. offre un remplaçant au plastique très intéressant, à base de bois, un matériau simple, neutre en carbone, disponible en abondance. L’entreprise rend l’utilisation de cette alternative très facile dans des industries très diverses. Ce nouveau matériau n’a pas besoin de nouvel outillage ou machine, il est délivré dans la même forme (granulés) que la majorité des plastiques. C’est un remplaçant tout désigné à certains plastiques.

Et bien qu’il soit tout à fait biodégradable, il peut rester en contact avec l’eau pendant de longues périodes, ce qui le rend plus intéressant que de nombreuses autres alternatives organiques qui en sont incapables sans se dégrader en quelques jours.

Le meilleur moyen de se débarrasser du plastique est de trouver de meilleurs matériaux et Dongnam Realize Inc. nous en rapproche un peu plus encore.