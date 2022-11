Le blanc d’œuf pour faire disparaître les microplastiques des océans ?

Des chercheurs ont mis au point un aérogel à base de protéines de blanc d'œuf capable de supprimer les microplastiques et le sel de l'eau de mer.

Les microplastiques sont un fléau pour la nature, mais nous pourrions avoir la solution au problème dans notre petit-déjeuner. Des chercheurs de Princeton ont utilisé des blancs d’œuf pour créer un aérogel léger et poreux capable de supprimer les microplastiques et le sel de l’eau de mer.

Des chercheurs ont mis au point un aérogel à base de protéines de blanc d’œuf

Lorsqu’on lyophilise et qu’on surchauffe les blancs (jusqu’à 900°C) dans un environnement sans oxygène, leur système de pure protéine produit des brins de fibres de carbone et des feuilles de graphène qui peuvent supprimer 99 % des microplastiques de l’eau et 98 % du sel. Même des œufs frits et battus peuvent avoir le même résultat.

Comme vous pouvez l’imaginer, un matériau organique facilement disponible comme celui-ci a ses avantages. Il est très peu onéreux à fabriquer et ne demande que la gravité pour fonctionner. Il ne consomme pas d’énergie, ne gaspille pas d’eau. Le charbon actif est bon marché, mais il n’est pas du tout aussi efficace que le gel à base de blanc d’œuf. Et bien que ce soient des œufs du supermarché qui aient entraîné cette découverte, il est possible d’utiliser d’autres protéines qui ne perturberaient pas la production alimentaire.

capable de supprimer les microplastiques et le sel de l’eau de mer

L’aérogel n’est cependant pas encore prêt à être utilisé à grande échelle. Les scientifiques doivent encore affiner le processus de fabrication avant d’envisager une production de masse. Si cela devait arriver, cependant, les conséquences seraient impressionnantes et rapidement visibles. Il deviendrait très facile de faire disparaître les microplastiques et de purifier ainsi l’eau en minimisant l’impact environnemental. Bien que la suppression du sel puisse créer des problèmes dans nos océans, ce gel pourrait être très utile pour la désalinisation dans les régions où l’accès à l’eau potable est difficile.

Cet aérogel pourrait avoir d’autres applications. Il pourrait aussi se révéler utile pour le stockage de l’énergie et l’isolation. Autrement dit, ne soyez pas surpris si, dans quelques années, vous trouvez de telles protéines dans les murs de votre logement.