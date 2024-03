Explosion de 485 M$ des VC en février : les startups crypto à la manœuvre

En février, on a observé une forte hausse des investissements de capitaux-risque dans les startups de cryptomonnaies, reflétant un intérêt croissant pour ce secteur.

Tl;dr Les startups de cryptomonnaies obtiennent 485 millions de dollars de financement en février.

Majoritairement investis dans les startups liées à l’infrastructure.

Le financement des projets de finance décentralisée (DeFi) s’élève à plus de 48 millions de dollars.

Malgré une activité robuste, un ralentissement des investissements sur le marché de la crypto est observé.

Secteur des cryptomonnaies : hausse des investissements en février

Les startups axées sur la cryptomonnaie ont connu une augmentation considérable en termes d’investissements en février 2023, avec un total de 485 millions de dollars investis, contrevenant ainsi à une tendance récente de ralentissement des investissements dans ce secteur. Un record en termes de volume depuis le dernier trimestre.

Les acteurs principaux du financement

Parmi les startups ayant bénéficié de l’afflux de capitaux, une partie importante, près de 387 millions de dollars, a été allouée à des startups liées à l’infrastructure. L’investissement le plus significatif a été celui d’a16z, qui a injecté 100 millions de dollars dans EigenLayer lors d’un tour de financement privé.

L’intérêt pour la finance décentralisée

Les projets de finance décentralisée (DeFi) n’ont pas été en reste, attirant plus de 48 millions de dollars au cours de la même période. Superform Labs, qui cherche à créer une place de marché universelle, a levé 6,5 millions de dollars lors d’un tour de financement initial dirigé par Polychain Capital. De plus, l’initiative d’Omega de créer un écosystème DeFi sur le Bitcoin a reçu 6 millions de dollars lors d’un tour privé, avec des contributions de Borderless Capital et Blockchain.com.

Le secteur du jeu en plein essor

Le secteur du jeu n’a pas été oublié, avec 33 millions de dollars accordés à de nouveaux studios de jeux. Par exemple, Helika, un studio de jeux, a levé 8 millions de dollars lors d’un tour de série A dirigé par Pantera Capital. Le jeu web3 Pixelmon a également attiré 8 millions de dollars d’Animoca Ventures et Delphi Ventures.

Malgré cette activité soutenue en février, une préoccupation demeure : le ralentissement des investissements sur le marché de la cryptomonnaie. Par rapport à la même période en 2022, il a été observé en 2023 un déclin de 63% de l’investissement des capital-risqueurs dans les cryptomonnaies, selon les données de PitchBook.