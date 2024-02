Craig Wright : Génie du Bitcoin ou Imposteur ?

Un Australien de 53 ans, auparavant résident en Angleterre, prétend avoir les droits d'auteur sur le "livre blanc", le document fondateur du bitcoin, rédigé par Satoshi Nakamoto en octobre 2008. Pourrait-il vraiment être le détenteur légitime de ces droits?

L’inventeur du Bitcoin : un mystère non résolu

L’identité de “Satoshi Nakamoto”, l’inventeur présumé du Bitcoin, n’a jamais été véritablement dévoilée. Aujourd’hui, un informaticien australien, Craig Steven Wright, revendique cette identité dans une controverse juridique.

La bataille juridique de Wright

Opposé à la Crypto Open Patent Alliance (Copa), une organisation du secteur des cryptomonnaies, Wright défend son droit de propriété intellectuelle sur la cryptomonnaie. Selon lui, il serait l’auteur du “livre blanc”, le texte fondateur du Bitcoin, et posséderait ainsi les droits sur le code de celle-ci. Copa, quant à elle, accuse Wright de “mentir sur son identité, et d’avoir forgé et manipulé des documents qu’il a présentés pour prouver ses dires”.

Questionnement autour de l’identité de Satoshi

La nature même du Bitcoin suscite des doutes quant à l’identité de son créateur. Satoshi Nakamoto serait-il vraiment le pseudonyme d’un individu unique ou plutôt le nom d’un collectif ? Beaucoup pensent que cette technologie, révolutionnaire et complexe, ne peut être l’œuvre d’une seule personne. De plus, les experts informatiques remettent en cause le témoignage de Wright, soulignant notamment que le fichier originel du livre blanc aurait plus probablement été produit avec OpenOffice et non LaTex, contrairement à ce que prétend Wright.

Implications pour le futur

L’issue de cette affaire est essentielle car elle pourrait poser un précédent juridique pour d’autres litiges concernant l’identité de Satoshi Nakamoto. Elle soulève un des points fondamentaux du Bitcoin : son caractère décentralisé et communautaire, qui s’oppose aux revendications individuelles de droit de propriété intellectuelle.