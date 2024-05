Une femme new-yorkaise a été condamnée à 18 ans de prison pour avoir blanchi 12 000 $ en Bitcoin afin de financer un groupe terroriste en Syrie.

Tl;dr Victoria Jacobs, alias Bakhrom Talipov, a été condamnée à 18 ans de prison.

Elle a financé le terrorisme par le biais de la cryptomonnaie.

Elle a facilité l’accession de groupes terroristes aux marchés financiers américains.

Jacobs a également fourni un manuel de munitions à un groupe lié à l’organisation terroriste.

Financement du terrorisme par cryptomonnaie : une femme accusée

Le système judiciaire américain a condamné Victoria Jacobs, également connue sous le pseudo de Bakhrom Talipov, à 18 longues années en prison. La raison de cette sentence : le financement du terrorisme via la cryptomonnaie. Cette femme, âgée de 44 ans, fut jugée coupable par un tribunal de l’État de New York.

Des accusations graves aux conséquences sévères

Selon un communiqué de presse du bureau du procureur de Manhattan, Jacobs était “pleinement immergée dans les écosystèmes terroristes en ligne”. Elle a été reconnue coupable de trois chefs d’accusation de soutien à un acte de terrorisme, mais également de complot, de blanchiment de capitaux et de possession criminelle d’une arme. Ce lamentable processus, Jacobs l’a conduit depuis la sécurité de son appartement à Manhattan, comme l’a souligné le procureur Alvin Bragg.

Soutien technique et financier aux groupes terroristes

Jacobs a été identifiée comme la principale source de financement du groupe terroriste “Malhama Tactical”. Les accusations comprennent l’envoi de plus de 6 000 dollars à ce groupe et le blanchiment de 12 000 dollars en procédant à des transferts par cryptomonnaie et virement bancaire (via Western Union et MoneyGram). Les transferts étaient ensuite envoyés à des portefeuilles Bitcoin contrôlés par ledit groupe terroriste.

Au-delà du financement, Jacobs est également accusée d’avoir fourni un manuel détaillé de munitions de l’armée américaine à un groupe en lien avec l’organisation terroriste. De l’achat de cartes cadeaux Google Play à l’identification en tant que “frère” opérant “derrière les lignes ennemies”, son implication va bien au-delà du simple soutien financier. Jacobs s’est révélée être un réel pilier dans l’infrastructure de ces réseaux terroristes. Elle a sans cesse mis à profit sa position pour procurer aux groupes terroristes les ressources nécessaires à leur mission destructive.