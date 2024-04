Des sénateurs américains s’attaquent à l’utilisation des cryptomonnaies autour de la pédopornographie

Les sénateurs américains Elizabeth Warren et Bill Cassidy pressent le Département de la Justice et le Département de la Sécurité Intérieure à intensifier leurs efforts pour lutter contre l'utilisation des cryptomonnaies sur le marché de la pornographie infantile.

Tl;dr Les sénateurs américains demandent plus de transparence sur la capacité à contrer les cryptomonnaies dans le marché du CSAM.

Les règles existantes de lutte contre le blanchiment d’argent peinent à détecter et prévenir ces crimes.

Une augmentation de l’utilisation de la cryptomonnaie pour les échanges de CSAM est rapportée.

Binance aurait facilité des transactions liées au CSAM, son PDG risque une peine de prison.

Pression des sénateurs américains sur l’utilisation des cryptomonnaies dans le marché du CSAM

Face à la menace toujours grandissante que représente l’intégration des cryptomonnaies dans le marché du CSAM (Contenu pour la manipulation sexuelle d’enfants), les sénateurs américains ont récemment exprimé leur inquiétude auprès du Procureur Général Merrick Garland et du Secrétaire à la Sécurité Intérieure Alejandro Mayorkas.

Règles de lutte contre le blanchiment d’argent : une efficacité mise en doute

Dans une lettre, les sénateurs reconnaissent que les règles et les méthodes d’application de la loi “rencontrent des défis dans la détection efficace et la prévention de ces crimes”. Cette situation souligne le besoin impérieux d’un cadre réglementaire plus robuste pour contrer l’utilisation croissante des cryptomonnaies dans ces activités illégales.

Une utilisation croissante des cryptomonnaies dans les échanges de CSAM

La lettre cite également les recherches de la société d’analyse Chainalysis comme base de leurs préoccupations. En effet, les résultats de l’étude de 2024 ont révélé une tendance inquiétante : une augmentation significative de l’utilisation de crypto-monnaies dans les échanges CSAM. Les contrevenants utilisent prétendument des “mixers” de cryptomonnaies et des “coins de confidentialité” comme le Monero pour blanchir leurs fonds, rendant difficile la traçabilité pour les forces de l’ordre.

L’échange de crypto Binance impliqué dans des transactions liées au CSAM

De plus, selon une information précédemment rapportée par crypto.news, Binance, un des leaders mondiaux de l’échange de cryptomonnaies, aurait facilité des transactions relatives à du matériel CSAM et d’autres activités criminelles. Les autorités fédérales ont porté des accusations contre l’échange, et le PDG de la société, Changpeng Zhao, pourrait se voir infliger une peine de prison de 36 mois.

Devant cette situation, les sénateurs ont demandé aux agences fédérales de fournir des outils plus efficaces pour détecter et réprimer ce type d’infraction. Ils ont jusqu’au 10 mai pour répondre à ces préoccupations.