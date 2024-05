Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, condamné à 4 mois de prison

Le fondateur de Binance, une plateforme d'échange de cryptomonnaies, Changpeng Zhao, a été condamné à une peine de quatre mois de prison.

Tl;dr Zhao comparaît face à la cour pour le verdict de sa peine.

Le juge Jones contredit la demande du DOJ pour augmenter la peine de Zhao.

Zhao a plaidé coupable de violation de règles anti-blanchiment d’argent.

Le fondateur de Binance est d’accord pour payer une caution de 175 millions de dollars.

Zhao face à la cour pour son verdict

C’est le 30 avril que Zhao a comparu devant les tribunaux pour son verdict. L’affaire a fait grand bruit dans les médias de l’industrie financière, avec les procureurs du département de la Justice (DOJ) réclamant une peine de trois ans de prison. Cependant, sa défense s’est fermement opposée à toute forme d’emprisonnement.

Un désaccord marqué avec le DOJ

Le juge Richard Jones s’est fait remarquer lorsqu’il s’est prononcé contre la demande du DOJ d’augmenter la peine de Zhao. Selon lui, aucun élément de preuve n’indiquait que le fondateur de Binance avait été informé des activités illégales spécifiques se déroulant sur sa plateforme.

Un verdict établi sur des bases solides

Le juge a tenu à remercier le ministère public pour son rapport détaillé, tout en esquissant une éventuelle sentence. “En bien des points” a déclaré Jones, “je partage l’avis du ministère public”.

Zhao se plie aux régulations

Ce fut en novembre dernier que Zhao et l’échange Binance ont plaidé coupable à des violations des régulations américaines anti-blanchiment d’argent et contre les sanctions. Dans le cadre d’un règlement complet avec le gouvernement permettant à l’échange de cryptomonnaie de continuer à opérer, Zhao s’est engagé à démissionner de son poste de PDG de l’échange et à s’acquitter d’une amende de 50 millions de dollars, laissant Binance avec une dette de 4,3 milliards de dollars.

Le fondateur de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies a également accepté de verser une caution de 175 millions de dollars pour rester libre jusqu’à son jugement.