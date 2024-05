Roger “Bitcoin Jesus” Ver arrêté pour fraude fiscale à hauteur de 50 millions de dollars

Selon une mise en accusation révélée par le Département de justice américain, Roger Ver, un investisseur de la première heure dans le Bitcoin, a été arrêté en Espagne pour évasion fiscale.

Tl;dr Accusations de justice contre Ver pour faux dans ses biens et taxes.

Ver a renoncé à sa citoyenneté américaine et obtenu celle de Saint-Kitts-et-Nevis en 2014.

Il détenait environ 204 000 bitcoins personnellement et via ses entreprises.

Ver est accusé d’avoir caché des comptes à l’IRS et d’avoir dissimulé des ventes de bitcoins en 2017.

De lourdes accusations pèsent sur Roger Ver

Selon une accusation du département de la Justice (DOJ) américain, l’influent Roger Ver, également appelé “Bitcoin Jesus”, aurait trompé la législation en ce qui concerne ses avoirs en cryptomonnaie et ses obligations fiscales.

Un expatrié suspecté de fraude fiscale

En février 2014, Ver a renoncé à sa citoyenneté américaine, acquérant celle de Saint-Kitts-et-Nevis, mais la loi américaine exigeait tout de même de sa part une déclaration de la valeur marchande de ses biens. Par ailleurs, il aurait été tenu de déclarer ses plus-values, notamment celles générées par son portefeuille bitcoin.

Déclarations manquantes et ventes cachées

Ver, connu pour avoir promu le bitcoin dès ses débuts, détenait environ “131 000 bitcoins à titre personnel et 73 000 autres par l’intermédiaire de MemoryDealers.com Inc. et Agilestar.com Inc.”, deux entreprises américaines soumises à la législation des États-Unis. Cependant, le DOJ accuse Ver d’avoir vendu une partie importante de ses bitcoins en 2017 sans aucunement déclarer les bénéfices réalisés lors de ces ventes, malgré son évasion fiscale estimée à plus de 240 millions de dollars.

Une affaire loin d’être résolue

De plus, il est allégué que Ver a volontairement caché des comptes à l’IRS et dissimulé les profits réalisés lors de ces ventes de bitcoins, entraînant une facture fiscale élevée de plus de 48 millions de dollars. Suite à son arrestation en Europe, le gouvernement américain chercherait maintenant à l’extrader pour le juger sur son propre territoire.