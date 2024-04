Lancement prévu des ETF Bitcoin en Australie d’ici fin 2024, selon Bloomberg

L'Australie se prépare à une explosion du marché crypto, avec l'intention de son plus grand marché de valeurs mobilières d'énumérer ses premiers ETF sur le Bitcoin d'ici fin 2024.

Tl;dr L’ASX pourrait approuver les premiers ETF Bitcoin au comptant d’ici fin 2024

BetaShares, VanEck et DigitalX préparent déjà le lancement de leurs produits sur l’ASX

L’ASX est l’une des 20 principales bourses mondiales avec une capitalisation boursière de 1,7 $tn

Les États-Unis et Hong Kong ont déjà approuvé de tels produits financiers.

L’ASX pourrait donner le feu vert aux premiers ETF Bitcoin

Il est fort possible que l’Australian Securities Exchange (ASX), fondée en 1987, donne son aval aux premiers ETF Bitcoin au comptant d’ici fin 2024. Si cela se concrétisait, ce serait une première pour cette bourse respectée, qui dispose d’une capitalisation boursière d’environ 1,7 billion de dollars et se hisse parmi les 20 plus grands groupes de bourses cotées du monde.

Divers émetteurs travaillent déjà sur leurs produits

À en croire un rapport de Bloomberg, plusieurs émetteurs travaillent déjà à lancer leurs produits sur l’ASX. Parmi eux figurent notamment BetaShares, VanEck et DigitalX. Cependant, la chronologie précise pour l’approbation des ETF sur cryptomonnaies reste encore à définir. Un porte-parole de l’ASX a déclaré que la bourse est encore en pourparlers avec plusieurs émetteurs à ce sujet.

Les marchés étrangers ont déjà approuvé les ETF Crypto

Il convient de rappeler que les “U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a approuvé plusieurs ETF Bitcoin au comptant en 2024 pour être cotés sur toutes les bourses nationales enregistrées aux États-Unis”, notamment le Nasdaq, NYSE et CBOE. De plus, quelques mois plus tard, Hong Kong a donné son approbation conditionnelle pour ses premiers ETF Bitcoin et Ethereum, faisant de la ville un leader régional dans l’adoption des cryptomonnaies comme instruments d’investissement de masse.

Les fonds de pension pourraient être des acheteurs clés

En ce qui concerne l’implication potentielle du marché australien des pensions, Jamie Hannah, directeur adjoint des investissements et des marchés financiers chez VanEck Australia, a suggéré que les programmes de superannuation autogérés, qui détiennent environ un quart du marché des pensions de 2,3 billions de dollars du pays, pourraient être des acheteurs clés de ces fonds crypto.