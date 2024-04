Phoenix Wallet suspend ses services pour les utilisateurs américains face à une incertitude réglementaire

Phoenix Wallet, un portefeuille Bitcoin conçu pour les paiements Lightning, a annoncé qu'il cessera de proposer ses services aux résidents américains à partir du 3 mai.

ACINQ, l’entreprise à l’origine du Phoenix Wallet, a décidé de mettre un terme à sa présence sur les plateformes de téléchargement d’applications aux États-Unis. Les utilisateurs américains n’auront plus la possibilité d’accéder à cette application à partir de cette date.

ACINQ a conseillé aux utilisateurs concernés de retirer rapidement leurs fonds. Cependant, l’entreprise met en garde contre toute fermeture forcée des portefeuilles, qui pourrait entraîner des frais de transaction supplémentaires. Elle encourage plutôt ses utilisateurs à vider leurs portefeuilles de manière sécurisée en se rendant dans la section “paramètres” de l’application et en sélectionnant l’option “drain wallet” pour les utilisateurs iOS, et “close channels” pour les utilisateurs Android.

On May 3rd, 2024, @PhoenixWallet will be removed from US app stores.

Users from the US should empty their wallet:

– Settings > Close channels (Android)

– Settings > Drain wallet (iOS)

We highly recommend *not force-closing* channels, as on-chain fees could be significant.

— Phoenix Wallet (@PhoenixWallet) April 26, 2024