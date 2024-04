Des sénateurs américains alertent sur l’utilisation de Tether pour contourner des sanctions internationales

Les sénateurs ont adressé des courriers à divers départements concernant l'éventuelle utilisation du stablecoin de Tether par la Russie, l'Iran et la Corée du Nord pour contourner les sanctions américaines.

Le stablecoin USDT sous le feu des projecteurs

Selon les documents officiels cités par The Wall Street Journal, les sénateurs Elizabeth Warren et Roger Marshall ont soulevé des questions importantes au sein de l’administration Biden. Au centre des préoccupations, l’utilisation potentielle du stablecoin USDT par la Russie, l’Iran et la Corée du Nord, qui suscite des inquiétudes.

Un outil de contournement des sanctions internationales

L’USDT, une crypto-monnaie indexée sur le dollar américain, serait utilisée par des entreprises russes pour échapper aux sanctions imposées par les États-Unis et acquérir des composants pour drones et autres équipements à l’étranger. Un enjeu de taille, amenant les sénateurs à interroger le Département de la Défense et l’administration Biden sur leur position relative à la requête du Trésor pour de nouveaux pouvoirs.

La nécessité de contrôler l’utilisation des crypto-monnaies

Rappelons qu’en avril, le sous-secrétaire au Trésor, Wally Adeyemo, a exprimé son inquiétude quant à l’utilisation accrue de crypto-monnaies par des organisations telles que le Hamas, la Corée du Nord, et le complexe militaro-industriel russe. Ces activités ont conduit à une demande claire d’approbation de nouveaux pouvoirs de la part du Congrès.

La promesse de coopération de Tether

De son côté, “Tether a affirmé à plusieurs reprises qu’elle collaborait avec les autorités américaines et, si nécessaire, qu’elle était prête à geler les portefeuilles reliés à des organisations utilisant le stablecoin pour contourner les sanctions”. Récemment, les dirigeants de la société ont promis de bloquer les adresses sanctionnées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers. Il sera donc crucial de surveiller comment se développent les actions de cette entreprise dans le contexte actuel, où l’usage des crypto-monnaies dans le contournement des sanctions économiques internationales soulève de nombreuses questions cruciales.