À compter du 1er avril, même les utilisateurs certifiés avant Twitter Blue devront passer à la caisse

Twitter se prépare à faire disparaître les coches bleues des utilisateurs certifiés avant Blue. Pour la conserver, il faudra souscrire à l'abonnement.

Très bien, les comptes Twitter certifiés avant que la certification payante via Twitter Blue ne soit mise en place perdront leur petit coche bleue, à moins qu’ils ne paient, eux aussi, l’abonnement. Le site a fait une annonce en ce sens, déclarant qu’il allait “mettre fin à son programme original de certification et faire disparaître les coches certifiées originales” au 1er avril. Cela n’a jamais été un secret que l’entreprise emprunterait cette voie. Peu après le lancement de Twitter Blue en novembre 2022, le patron Elon Musk déclarait qu’il y avait “bien trop de coches de certification corrompues” et que l’entreprise allait les supprimer dans les mois à venir.

Aujourd’hui, il semblerait que le moment soit venu de faire disparaître cette coche bleue qui fut distribuée aux comptes éligibles avant l’instauration du passage à la caisse. À moins que ce ne soit là qu’une tentative de blague pour le 1er avril. Avec Elon Musk, tout est possible. Par ailleurs, on ne sait pas encore précisément si le site prévoit de faire disparaître toutes ces certifications d’un seul coup ou en plusieurs vagues. La société n’ayant plus de service de presse, il ne faut pas espérer une communication officielle sur le sujet.

L’annonce de Twitter concernant ces anciens comptes certifiés survient tout juste après la mise à disposition des abonnements Blue dans le monde entier. Jusqu’à présent, seuls quelques pays y avaient accès. Désormais, les utilisateurs de la planète entière peuvent payer chaque mois s’ils le souhaitent. En plus d’obtenir la coche bleue à côté de leur nom d’utilisateur, souscrire à cet abonnement permet d’augmenter la taille maximale des tweets à 4 000 caractères, d’éditer leurs publications et d’être placés plus haut dans les réponses. Étendre la disponibilité de Blue est absolument nécessaire si Elon Musk veut pouvoir atteindre son objectif d’avoir la moitié de revenus de Twitter provenant des abonnements. L’avenir nous dira si le grand public aux quatre coins du globe est prêt à débourser les 8 $ demandés par mois (ou 11 $ si l’on passe par iOS) pour profiter des avantages de l’abonnement.

