Elon Musk voudrait créer une ville pour ses employés Tesla, Boring et SpaceX du Texas : un projet titanesque, une offre financièrement alléchante pour les employés, mais de nombreuses craintes.

Elon Musk réfléchirait sérieusement à l’idée de faire sortir une ville de terre pour que vivent ses employés de Tesla, Boring et SpaceX. Cette dernière serait située à environ 60 km d’Austin, au Texas, et pourrait être baptisée Snailbrook, selon une information de The Wall Street Journal.

Le journal a mis au jour des documents autour d’un projet de construction de 110 maisons près des complexes de Boring et SpaceX à Bastrop County. L’article explique que les employés de Boring avaient été invités l’année dernière à faire leur demande de logement, avec des loyers qui démarreraient à environ 800 $ par mois pour des maisons avec deux ou trois chambres. Le loyer moyen près de Bastrop étant d’environ 2 200 $ par mois, ce serait une offre bien en dessous de celle du marché.

Quoi qu’il en soit, les employés qui y vivraient seraient encore davantage sous la coupe d’Elon Musk. En plus de recevoir un salaire de lui, il lui paierait un loyer. Ils auraient aussi 30 jours pour quitter le logement s’ils devaient être licenciés, selon ce même rapport. Les dirigeants ont aussi réfléchi à l’idée d’inviter des employés d’autres sociétés d’Elon Musk pour habiter à Snailbrook. la Gigafactory de Tesla au Texas, par exemple, n’est qu’à environ 30 minutes de voiture de Bastrop.

Un projet titanesque, une offre financièrement alléchante pour les employés, mais de nombreuses craintes

Dans les plans de cette ville potentielle, il est notamment question de faire d’une maison une école Montessori pour un maximum de 15 enfants, ainsi qu’une possible incorporation. Cela permettrait à Elon Musk de poser certaines règles à la municipalité, qui aurait apparemment aussi besoin d’organiser des élections municipales.

Les entreprises dans le giron d’Elon Musk ont mis la main sur plus de 1 400 hectares de terrain dans la région d’Austin ces dernières années, selon certains articles. L’année dernière, son concepteur architectural, son ex-petite amie Grimes et Ye (alias Kanye West) auraient discuté de l’idée d’une telle ville plusieurs fois, mais rien de concret n’en serait sorti.

Dans le même temps, les résidents des environs ont exprimé leurs craintes d’un tel projet quant à l’impact environnemental. Comme le Journal le précise, Boring a déversé jusqu’à 530 mètres cubes de déchets industriels par jour dans le Colorado. Certains s’inquiètent aussi des effets sur les soles et les puits des tests de machines de forage de Boring.