Tesla réduit le prix de son controversé logiciel de conduite autonome de 4 000 $

Tesla abaisse le prix de son logiciel de conduite autonome

Démontrant une fois de plus son désir constant d’innover et de s’adapter à la demande du marché, Tesla, la célèbre marque de véhicules électriques, a lancé une réduction de prix sur son logiciel Full Self-Driving (FSD) aux États-Unis et au Canada. Cette mesure se traduit non seulement par une réponse directe à ses critiques persistants, mais aussi par une opportunité pour ses clients existants d’accéder à des fonctionnalités avancées à un coût inférieur.

Suppression de l’option “Autopilot amélioré”

Selon Electrek, Tesla a réduit le prix de son package FSD à 8 000 $ aux États-Unis et à 11 000 $ CAD pour les acheteurs canadiens, une baisse significative par rapport au prix initial, soit 12 000 $ et 16 000 $ CAD respectivement. De plus, l’entreprise a supprimé l’option Autopilot “amélioré” qui coûtait 6 000 $, permettant ainsi aux propriétaires actuels de cette option de se mettre à niveau vers le FSD pour à peine 2 000 $.

Rôle du pilote encore nécessaire

Il est important de noter “malgré son nom, le FSD n’est pas destiné à remplacer entièrement un conducteur humain à ce stade”. Tesla précise sur son site que les caractéristiques du FSD nécessitent toujours une vigilance active de la part du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome.

Réduction supplémentaire du coût de l’abonnement mensuel

Ces récents changements de tarifs interviennent après que Tesla a diminué le coût mensuel de son abonnement à FSD, anciennement à $199, le ramenant à seulement $99 par mois. Ainsi, la marque maintient son engagement à offrir des options plus accessibles et attractives pour ses utilisateurs, malgré une baisse de 8 % des livraisons de véhicules au premier trimestre de 2024 par rapport à l’année précédente.