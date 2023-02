SpaceX veut tenter un premier test de vol orbital pour Starship en mars

SpaceX pourrait tenter un premier vol test orbital pour Starship le mois prochain. Les prochaines semaines vont être cruciales pour l'entreprise.

SpaceX pourrait tenter de réaliser un premier et très attendu vol test orbital pour sa fusée Starship dès le mois prochain. C’est en tous les cas ce qu’a déclaré Elon Musk tout récemment. Répondant ce dimanche à une question sur Twitter, le milliardaire a déclaré que l’entreprise ciblait une tentative dans le courant du mois de mars. “Si les tests restants se déroulent bien, nous tenterons un lancement de Starship le mois prochain”, peut-on lire.

SpaceX pourrait tenter un premier vol test orbital pour Starship le mois prochain

Bien que la date de ce premier vol test orbital de Starship ait beaucoup bougé ces dix-huit derniers mois, il y a de bonnes raisons de croire en ce lancement, et en son succès. En janvier, Starship a complété avec brio son tout premier test avec des réserves de carburant complètes. Le “wet dress rehearsal”, la fameuse répétition générale des lancements de fusée, a vu SpaceX remplir les deux étages du véhicule avec plus de 4 500 tonnes de carburant (oxygène liquide et méthane). L’entreprise a aussi pu effectuer les procédures de compte à rebours qu’elle devra réaliser le jour du lancement.

Les prochaines semaines vont être cruciales pour l’entreprise

Parmi les nombreux tests que SpaceX doit encore accomplir, le plus important est probablement la mise à feu statique des 33 moteurs Raptor de l’étage Super Heavy. À ce jour, l’entreprise n’en a allumé que 14 simultanément. Il faudra aller plus loin pour que SpaceX obtienne l’autorisation de vol test orbital de la part de la Federal Aviation Administration. À la fin du mois de janvier, il y avait des signes indiquant que SpaceX préparait le test de mise à feu statique pour la première semaine de février. Cela n’est cependant pas arrivé. Cependant, le commentaire d’Elon Musk pourrait indiquer qu’elle tentera la chose très bientôt. À suivre !