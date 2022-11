Rendez-vous en décembre pour le premier vol orbital de Starship ?

Le premier vol test orbital de Starship pourrait avoir lieu en décembre. La fin d'année s'annonce chargée pour SpaceX.

Le premier vol test orbital de Starship pourrait finalement avoir lieu le mois prochain. Mark Kirasich, l’un des superviseurs de la NASA sur le développement du programme lunaire Artemis, a révélé l’information durant une réunion du Conseil Consultatif de la NASA. Selon Reuters, l’homme expliquait que la NASA envisage actuellement quatre vols majeurs pour Starship. Le premier pourrait avoir lieu au début du mois de décembre.

Selon le planning dévoilé précédemment par SpaceX, le vaisseau Starship avec son booster Super Heavy décollera du centre Boca Chica au Texas. Le booster se détachera trois minutes après le décollage et retombera dans le Golf du Mexique tandis que Starship ira se placer en orbite avant de resdecendre pour amerrir sur l’océan près d’Hawaï. L’entreprise estime que ce premier vol test devrait durer environ 90 minutes.

SpaceX prévoit ce premier vol orbital de Starship depuis la mi-2021, mais elle a dû le reporter plusieurs fois à cause de problèmes techniques ou pour des raisons réglementaires. Le centre de lancement de Boca Chica, par exemple, n’a passé l’évaluation environnementale de la FAA que tout récemment. Et même alors, la FAA demandait à l’entreprise de procéder à plus de 75 changements, plus ou moins importants, pour réduire l’impact environnemental de ses vols avant de délivrer une licence de lancements à l’entreprise pour le site.

Un porte-parole de la FAA déclarait à Reuters que l’agence accordera cette licence à l’entreprise “seulement après que SpaceX aura fourni toutes les informations demandées et que l’agence aura pu les analyser complètement.” Comme SpaceNews le précise, SpaceX doit aussi mener davantage de tests avant le vol, y compris un test de mise à feu statique des 33 moteurs Raptor du booster Super Heavy.

Un tel test réalisé en juillet dernier s’était terminé dans les flammes, après que des agents propulseurs avaient pris feu sous le premier étage. La tentative suivante de SpaceX, en août, s’était mieux déroulée, mais la société n’avait allumé qu’un seul moteur Raptor sur le booster. De plus, Starship doit encore passer la répétition générale, avec la fusée en configuration complète de lancement, tous ses pleins de carburant et comburant faits et un compte à rebours qui est arrêté une trentaine de secondes avant le lancement effectif de façon à détecter une éventuelle anomalie.

SpaceX will do a lot of test flights of Starship, including an uncrewed landing on the moon, before landing astronauts there, Kirasich says. But the first time it will dock with Orion will be on the Artemis III mission in lunar orbit.

