Fin du rêve musical pour Twitter suite aux réductions de coûts d’Elon Musk

Twitter aurait abandonné son idée de nouer des accords avec les maisons de disques

Twitter aurait abandonné ses plans de nouer des accords de licence pour de la musique, ceci à cause des coûts très élevés d’un tel projet. Selon The New York Times, l’entreprise de réseau social était en discussion avec trois gros labels musicaux lorsque Elon Musk a racheté la société pour environ 44 milliards de dollars, mais ces discussions seraient depuis lors au point mort. De tels accords de licence donnerait à l’entreprise un accès à la musique sous le catalogue d’un label et en retour, la société paie aux propriétaires des droits une importante commission.

Twitter aurait abandonné son idée de nouer des accords avec les maisons de disques

Les utilisateurs de la plateforme, en conséquence, pourraient utiliser tout le catalogue sans craindre la violation de copyright et autres réclamations. Des plateformes comme Instagram, TikTok et Facebook ont déjà signé de tels accords avec des labels, Twitter est la dernière à ne pas en avoir. Et elle aurait évité de le faire depuis tout ce temps à cause des coûts élevés d’une telle opération, lesquels pourraient dépasser les 100 millions de dollars étant donné la taille et la popularité de la plateforme aujourd’hui, selon The New York Times.

Réductions des coûts contre gestion des copyrights

“Twitter avait initié les négociations avec les trois conglomérats musicaux les plus importants – Universal, Sony et Warner – à l’automne 2021, selon six personnes proches du dossier”, rapporte The New York Times. Lorsque Elon Musk a racheté l’entreprise, certains des employés impliqués ont été licenciés. Elon Musk a drastiquement réduit la masse salariale de la société ces derniers mois, conduisant aux départs de plusieurs hauts profils. Ces mesures de réduction des coûts sont allées tellement loin qu’elles ont fait disparaître certains avantages offerts aux employés, laissé des bureaux vacants, mis aux enchères du mobilier et même fait craindre la faillite à nul autre qu’Elon Musk.

“L’entreprise n’avait que très peu de raisons de justifier de débourser des dizaines de millions de dollars aux détenteurs de droits musicaux”, relatait The New York Times. Ceci étant dit, Twitter a été plusieurs fois pris dans la tempête pour violation de copyright musical. En 2021, Billboard rapportait que Twitter ne s’était pas montré enclin à discuter d’éventuels contrats avec les maisons de disque. De plus, Billboard précisait que la Recording Industry Association of America (RIAA) s’était plainte que Twitter prenait “entre trois et cinq jours” pour répondre aux demandes de retrait pour violation de droit d’auteur.